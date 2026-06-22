Refuerzo de buses en Palma para ir a las playas la Nit de Sant Joan y a los conciertos de Sergio Dalma y Alan Parsons Project

La EMT de Palma reforzará el servicio de autobuses los días 23 y 26 de junio para facilitar los desplazamientos en transporte público tanto a los conciertos de Alan Parsons Project y Sergio Dalma en el Velòdrom Illes Balears como a las celebraciones de la Nit de Sant Joan.

Con motivo de los conciertos de Alan Parsons Project, el martes 23 de junio, y de Sergio Dalma, el viernes 26 de junio, ambos programados a partir de las 22.00 horas, la EMT Palma activará refuerzos en la línea 33 (Son Espases–Son Fuster) durante las dos horas previas al inicio de los espectáculos. Esta línea recorre el corredor de General Riera y dispone de una parada próxima al Velòdrom Illes Balears (parada 497).

Estos refuerzos se sumarán a la oferta habitual de la línea 33, que en esa franja horaria circula con una frecuencia media de 20 minutos. Además, las líneas 16 y 19 también dan servicio al mismo corredor y tienen parada en ese entorno.

Una vez terminados los conciertos, los autobuses estarán situados en la salida del recinto para facilitar el regreso de los asistentes. Los vehículos circularán por General Riera hasta plaza de España, donde los viajeros podrán enlazar con otras líneas urbanas y con la red nocturna del Nit Bus.

Más conexiones con las playas

Por otro lado, la EMT pondrá en marcha un operativo especial para la Nit de Sant Joan, con refuerzos hacia y desde las playas durante toda la noche del 23 al 24 de junio. A partir de las 22.15 horas se incrementará el servicio en las líneas 25 (s'Arenal-plaza de la Reina/Catedral) y 35 (Aquàrium-plaza de la Reina/Catedral).

Desde las 2.00 de la madrugada, ambas líneas mantendrán una frecuencia aproximada de 30 minutos durante toda la noche, hasta el inicio del servicio regular del día 24. Al tratarse además de la víspera de un festivo, esa noche también estarán operativas todas las líneas del Nit Bus, ampliando así las opciones de movilidad nocturna en la ciudad.

La EMT recomienda consultar horarios, líneas y posibles actualizaciones del servicio a través de su página web, la app móvil y sus perfiles oficiales en redes sociales.