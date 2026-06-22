La prostitución 'deslocalizada' gana terreno en Palma con un aumento de los servicios a domicilio

La prostitución en Palma evoluciona hacia una "deslocalización" que dificulta el trabajo de las entidades que siguen y atienden a las mujeres que la ejercen. La memoria de 2025 de la Xarxa d'Atenció Directa a Persones que Exerceixen la Prostitució (XADPEP) presentada este lunes ha constatado que un 12% de las personas atendidas ya ofrece servicios con desplazamiento, una modalidad que ha ganado peso y que se suma al predominio de la actividad en pisos y viviendas particulares, donde se concentran el 53% de los casos.

El informe dibuja así una actividad cada vez más deslocalizada y menos visible. La calle ha representado el 24% de los entornos detectados y los clubes han bajado al 8%, mientras que la webcam se ha mantenido en un 1%. Pero el rasgo que más preocupa a las entidades no ha sido solo el cambio de escenario, sino la creciente movilidad de las mujeres.

Según la memoria, casi cuatro de cada diez personas que siguen en prostitución han manifestado que se ven abocadas a continuos desplazamientos. En algunos casos esos movimientos no solo se producen dentro de Palma o Mallorca, sino que implican cambios de localización más allá de las islas. La digitalización del sector ha facilitado esa dinámica y ha contribuido a que la actividad pueda trasladarse con rapidez entre domicilios, hoteles o municipios distintos.

Son algunas de las conclusiones de la memoria que ha presentado la regidora de Servicios Sociales, Educación y Participació Ciutadana, Lourdes Roca, junto con representantes de las entidades que forman parte de la red: Casal Petit, Creu Roja y Metges del Món. Durante 2025, la XADPEP atendió un total de 1.328 casos únicos. Esta cifra supone un descenso del 15% respecto al año anterior, aunque los responsables del informe advierten de que este dato puede deberse precisamente a que esa creciente deslocalización de la actividad.

Las entidades señalan que acceder a las mujeres resulta cada vez más difícil. En 2025 han realizado 627 visitas a entornos físicos, pero en el 48% de los casos no han podido intervenir por distintos motivos. Uno de los problemas que más se repite es que, cuando llegan, el espacio ya no está operativo o ha cambiado de ubicación.

La memoria sostiene que esta movilidad constante ha agravado la precariedad y ha reducido el control sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad. También dificulta la detección de posibles casos de explotación sexual o trata y ha obligado a abrir nuevas vías de intervención en entornos digitales, donde se concentra una parte creciente de esta prostitución móvil y oculta.

Mayoría de mujeres latinas

El perfil mayoritario sigue siendo el de una mujer extranjera. Ellas representan el 92% de los casos y el 97% de las personas atendidas han sido de nacionalidad no española. La mayoría ha procedido de América Latina (83%), seguida de África (10%) y de países de la Unión Europea (4%, sin contar España). La edad media se ha situado en 37,8 años.

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La memoria dibuja además una realidad marcada por la vulnerabilidad social. El 77% de las personas atendidas tienen personas a su cargo y dos de cada tres mujeres sostienen a dos o más dependientes. A ello se suma que el 99% no tiene homologados sus estudios en España. La edad media se mantiene estable en 37,8 años. Además, el 77% tiene personas a su cargo, y dos de cada tres mujeres atienden a dos o más dependientes.