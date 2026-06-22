Més denuncia que las escoletes de Palma están "al límite" y exige un giro en la red de 0 a 3 años

Més per Palma ha denunciado que la red de escoletes municipales de Palma se encuentra "al límite" y reclamará en el próximo pleno un cambio de rumbo en la política educativa de 0 a 3 años. La formación sostiene que la situación afecta ya a niños, familias y profesionales y atribuye esta crisis a la falta de planificación, recursos y voluntad política del PP en el Ayuntamiento de Palma.

La regidora Kika Coll ha defendido la necesidad de proteger un modelo que considera histórico en la ciudad. "La red 0-3 de Palma ha sido durante décadas un ejemplo de educación pública de calidad, de inclusión y de cohesión social. Hoy, sin embargo, está en peligro", ha advertido.

Més subraya que la red municipal de escoletes no solo garantiza atención educativa en los primeros años de vida, sino que también actúa como herramienta de apoyo a las familias y de reducción de desigualdades desde la infancia. Por eso, la moción que presentará en el pleno pide mantener y reforzar el actual modelo del Patronat Municipal d'Escoletes d'Infants.

La formación alerta además de que la crisis se ha agravado en los últimos meses. Según denuncia, las trabajadoras de las escoletes externalizadas siguen reclamando que no se han aplicado los acuerdos alcanzados tras la huelga del año pasado. A ese conflicto se suma, según Més, un malestar más amplio en todo el sector balear de 0 a 3 años, con reivindicaciones ligadas a salarios, ratios, horas no lectivas y condiciones laborales.

"Cuando las educadoras tienen que salir a la calle para reclamar derechos básicos, el problema no es suyo. El problema es de un gobierno que ha decidido mirar hacia otro lado", ha afirmado Coll.

La crítica de Més no se limita al plano laboral. La formación asegura que Palma sigue sin un plan para crear nuevas plazas públicas de escoleta, a pesar de que cada vez más familias se quedan sin alternativas accesibles en una ciudad donde aumentan las necesidades educativas y sociales.

Una "hoja de ruta clara"

Por ello, la moción exigirá al gobierno municipal que cumpla los compromisos adquiridos con las trabajadoras, impulse mejoras laborales para toda la red municipal y presente una hoja de ruta clara para ampliar la oferta pública de educación infantil. "El gobierno del Partido Popular está dejando caer una de las herramientas más potentes que tiene Palma para combatir las desigualdades desde la primera infancia", ha sostenido la regidora.

Coll ha criticado además la distancia entre el discurso institucional y la realidad diaria de las escoletes. "No se puede presumir de ser una ciudad amiga de la infancia mientras se deterioran las escoletes municipales. Las medallas no sirven de nada si detrás no hay políticas valientes ni recursos suficientes", ha concluido.