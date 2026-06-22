Cort presenta el programa de la fiesta del Orgullo de Palma que ha organizado en solitario tras la ruptura con Ben Amics

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes el programa de la fiesta del Orgullo LGTBIQ+ que ha organizado en solitario tras la ruptura con Ben Amics. La celebración tendrá lugar este sábado 27 en la plaza Major, una novedad porque en los últimos años se había organizado en el Parc de ses Estacions, e incluye diversas actuaciones musicales.

Según ha informado el Consistorio, la verbena arrancará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 00.00, con "una programación centrada en el talento local y emergente" de Mallorca, además de actuaciones drag, música en directo y sesiones de DJs. Un plan al margen de Ben Amics, histórica entidad de defensa del colectivo, que se desmarcó de esta celebración tras acusar al Consistorio de "incompetencia" y aventurando que organizaría "un tardeo turístico desprovisto de reivindicación".

La jornada comenzará con las sesiones de DJ Pep Noguera a las 18.00 y DJ Miquel Font a las 19.00. A las 19.45 llegará la primera actuación de Lolita Khaos Drag, que ejercerá además de presentadora junto al dramaturgo y periodista Rafa Gallego.

El pregón del Orgullo tendrá lugar a las 20.00 horas y correrá a cargo del artista mallorquín Baaldo. Después subirán al escenario El Tesorito de la Isla a las 20.15 y Cris Mental Drag a las 20.30.

La programación continuará con una nueva intervención de Lolita Khaos Drag a las 21.00, seguida de la actuación de GŸE a las 21.30. El Tesorito de la Isla regresará al escenario a las 22.15, antes del cierre de la noche.

El broche final llegará a partir de las 22.30 horas con DJ Inma del Valle, productora y DJ conocida por combinar música electrónica con interpretación vocal en directo. El programa se cerrará a medianoche.

Con esta celebración, el Ayuntamiento de Palma subraya su compromiso con "la diversidad, la inclusión y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+" en una edición del Orgullo que, más allá del cartel artístico, estará inevitablemente atravesada por la fractura abierta entre Cort y Ben Amics, que organizará su propia fiesta del Orgullo, además de la manifestación del domingo 28.

Críticas de Ben Amics

Precisamente esta mañana Ben Amics ha vuelto a cargar contra el Consistorio porque en ese momento no había publicado todavía la programación. La entidad ha señalado que fue el propio Ayuntamiento quien hizo inviable la revetla que la entidad quería organizar y critica que Cort defendiera después que el Orgullo se celebraría con total normalidad. Y ha denunciado la "incoherencia" del alcalde, Jaime Martínez, después de que asegurara públicamente que Ben Amics nunca le había pedido una reunión.

La entidad sostiene que sí dio ese paso y lamenta que, una semana después de solicitar el encuentro, siga sin haber recibido respuesta.