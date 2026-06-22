Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ÁbalosJuez PeinadoAsalto AncianoJugadores RCD MallorcaProtesta Es Trenc
instagramlinkedin

Ben Amics denunciará al Ayuntamiento de Palma por "irregularidades y tráfico de influencias" en la organización de la fiesta del Orgullo

La asociación Ben Amics tiene previsto denunciar a Cort tanto por la vía judicial como por la administrativa ante las posibles irregularidades cometidas en la organización del tardeo con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+

Fiesta del Orgullo el año pasado en Palma.

Fiesta del Orgullo el año pasado en Palma. / Guillem Bosch

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pere Morell

Pere Morell

Palma

La guerra abierta entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma en las últimas semanas da un paso más y desemboca en los tribunales. La asociación tiene previsto denunciar al Ayuntamiento de Palma tanto por la vía judicial como por la administrativa ante las posibles irregularidades cometidas en la organización de la verbena con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+.

La entidad asegura que este mediodía tuvo conocimiento de la difusión del "tardeo turístico" vinculado al Orgullo a través de perfiles de Instagram. Ben Amics ha cargado contra el Consistorio porque en ese momento no había publicado todavía la programación.

El coordinador técnico de la entidad, Jan Gómez, considera que existen "indicios de posibles irregularidades y tráfico de influencias", en la organización de la fiesta, ya que la promoción se habría realizado antes de que el Ayuntamiento de Palma adjudicara formalmente el contrato menor publicado para la organización del evento. Por ese motivo, Ben Amics trasladará estos hechos a los organismos competentes para su investigación.

"Nos parece una situación muy grave que Cort esté organizando esta actividad junto a una empresa privada sin haber adjudicado previamente el contrato correspondiente", señalan desde Ben Amics. La entidad recuerda además que, al tratarse de una actividad de interés municipal, no debería existir ánimo de lucro en su organización y cuestiona la presencia de patrocinadores privados.

Asimismo, Ben Amics asegura que existen indicios de que podrían concurrir intereses empresariales en la organización del evento. La asociación insiste en que la actividad no puede tener fines lucrativos y cuestiona que empresas privadas puedan obtener beneficios económicos a través de barras o food trucks.

Fiesta del Orgullo

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, la verbena arrancará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 00.00, con "una programación centrada en el talento local y emergente" de Mallorca, además de actuaciones drag, música en directo y sesiones de DJs. Un plan al margen de Ben Amics, histórica entidad de defensa del colectivo, que se desmarcó de esta celebración tras acusar al Consistorio de "incompetencia" y aventurando que organizaría "un tardeo turístico desprovisto de reivindicación".

Noticias relacionadas y más

La entidad ha señalado que fue el propio Ayuntamiento quien hizo inviable la fiesta que la entidad quería organizar y critica que Cort defendiera después que el Orgullo se celebraría con total normalidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Ayuntamiento de Palma
  • Palma
  • Cort
  • orgullo gay
  • Orgullo LGTBI
  • corrupción
  • Ben Amics
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva discoteca Mar Salada del Club de Mar abre sus puertas en Palma con un lleno total
  2. El IES Antoni Maura despide a Myriam Fuentes, la directora que convirtió el centro en una casa para varias generaciones
  3. 1.000 euros por una noche en Pere Garau: el anuncio que sorprende en Palma
  4. Denuncia que su hija con una discapacidad intelectual vive en un piso del IBAVI sin ventanas en Palma
  5. El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso de traspaso de saldo de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única
  6. Noche de Sant Joan 2026 en Palma: programa de actividades, actuaciones y horarios
  7. Palma se prepara para Alejandro Sanz: así funcionarán los buses para llegar a Son Moix
  8. A la caza de la sombra en una Palma asfixiada por el calor: 'He salido cinco minutos y ya estoy sudando

Ben Amics denunciará al Ayuntamiento de Palma por "irregularidades y tráfico de influencias" en la organización de la fiesta del Orgullo

Ben Amics denunciará al Ayuntamiento de Palma por "irregularidades y tráfico de influencias" en la organización de la fiesta del Orgullo

La prostitución 'deslocalizada' gana terreno en Palma con un aumento de los servicios a domicilio

La primera escolarización con zona única en Palma se salda con el 97% de alumnos en el colegio que han elegido

La primera escolarización con zona única en Palma se salda con el 97% de alumnos en el colegio que han elegido

Cort presenta el programa de la fiesta del Orgullo de Palma que ha organizado en solitario tras la ruptura con Ben Amics

Cort presenta el programa de la fiesta del Orgullo de Palma que ha organizado en solitario tras la ruptura con Ben Amics

Vox denuncia que el PP ha gratificado a la gerente del Patronat d'Escoletes de Palma con 4.200 euros pese a su "ineficacia"

Vox denuncia que el PP ha gratificado a la gerente del Patronat d'Escoletes de Palma con 4.200 euros pese a su "ineficacia"

Més denuncia que las escoletes de Palma están "al límite" y exige un giro en la red de 0 a 3 años

Més denuncia que las escoletes de Palma están "al límite" y exige un giro en la red de 0 a 3 años

Las obras de los últimos 300 metros del nuevo murete de la Playa de Palma para frenar el avance de la arena se cuelan en plena temporada turística

Las obras de los últimos 300 metros del nuevo murete de la Playa de Palma para frenar el avance de la arena se cuelan en plena temporada turística

Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse

Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse
Tracking Pixel Contents