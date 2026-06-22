Ben Amics denunciará al Ayuntamiento de Palma por "irregularidades y tráfico de influencias" en la organización de la fiesta del Orgullo

La guerra abierta entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma en las últimas semanas da un paso más y desemboca en los tribunales. La asociación tiene previsto denunciar al Ayuntamiento de Palma tanto por la vía judicial como por la administrativa ante las posibles irregularidades cometidas en la organización de la verbena con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+.

La entidad asegura que este mediodía tuvo conocimiento de la difusión del "tardeo turístico" vinculado al Orgullo a través de perfiles de Instagram. Ben Amics ha cargado contra el Consistorio porque en ese momento no había publicado todavía la programación.

El coordinador técnico de la entidad, Jan Gómez, considera que existen "indicios de posibles irregularidades y tráfico de influencias", en la organización de la fiesta, ya que la promoción se habría realizado antes de que el Ayuntamiento de Palma adjudicara formalmente el contrato menor publicado para la organización del evento. Por ese motivo, Ben Amics trasladará estos hechos a los organismos competentes para su investigación.

"Nos parece una situación muy grave que Cort esté organizando esta actividad junto a una empresa privada sin haber adjudicado previamente el contrato correspondiente", señalan desde Ben Amics. La entidad recuerda además que, al tratarse de una actividad de interés municipal, no debería existir ánimo de lucro en su organización y cuestiona la presencia de patrocinadores privados.

Asimismo, Ben Amics asegura que existen indicios de que podrían concurrir intereses empresariales en la organización del evento. La asociación insiste en que la actividad no puede tener fines lucrativos y cuestiona que empresas privadas puedan obtener beneficios económicos a través de barras o food trucks.

Fiesta del Orgullo

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, la verbena arrancará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 00.00, con "una programación centrada en el talento local y emergente" de Mallorca, además de actuaciones drag, música en directo y sesiones de DJs. Un plan al margen de Ben Amics, histórica entidad de defensa del colectivo, que se desmarcó de esta celebración tras acusar al Consistorio de "incompetencia" y aventurando que organizaría "un tardeo turístico desprovisto de reivindicación".

La entidad ha señalado que fue el propio Ayuntamiento quien hizo inviable la fiesta que la entidad quería organizar y critica que Cort defendiera después que el Orgullo se celebraría con total normalidad.