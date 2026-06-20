El PSOE pide al alcalde que actúe ante el abandono de la plaza Fleming

El PSOE de Palma reclamó ayer al alcalde, Jaime Martínez, que actúe contra el abandono que sufren la plaza Alexander Fleming y todo el barrio de Arxiduc, y planteará una moción en el próximo pleno proponiendo seis medidas para mejorar la barriada.

Los socialistas pidieron un refuerzo de limpieza de los juegos infantiles y las pistas deportivas de la plaza Fleming, que se repongan los árboles eliminados para que haya más sombra, y una fuente que se retiró, la reparación de todas las ceras, el arreglo de las gotera de los locales de la zona, y una solución para la acumulación de pelotas en los tejados de los alrededores.

El concejal socialista Pepe Martínez considera que el estado de la plaza Fleming «revela la falta de afecto que tiene este ayuntamiento hacia los barrios que no están en el centro» y denunció que en Arxiduc faltan sombras, árboles, fuentes y limpieza.

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«Mientras los turistas pueden escoger entre 40 sabores de helado, los niños de Arxiduc pueden elegir las 40 enfermedades que hay en la capa de excrementos que lleva meses recubriendo el caucho sobre el que juegan», denunció el concejal.