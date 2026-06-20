Mantenimiento
El PSOE pide al alcalde que actúe ante el abandono de la plaza Fleming
El PSOE de Palma reclamó ayer al alcalde, Jaime Martínez, que actúe contra el abandono que sufren la plaza Alexander Fleming y todo el barrio de Arxiduc, y planteará una moción en el próximo pleno proponiendo seis medidas para mejorar la barriada.
Los socialistas pidieron un refuerzo de limpieza de los juegos infantiles y las pistas deportivas de la plaza Fleming, que se repongan los árboles eliminados para que haya más sombra, y una fuente que se retiró, la reparación de todas las ceras, el arreglo de las gotera de los locales de la zona, y una solución para la acumulación de pelotas en los tejados de los alrededores.
El concejal socialista Pepe Martínez considera que el estado de la plaza Fleming «revela la falta de afecto que tiene este ayuntamiento hacia los barrios que no están en el centro» y denunció que en Arxiduc faltan sombras, árboles, fuentes y limpieza.
«Mientras los turistas pueden escoger entre 40 sabores de helado, los niños de Arxiduc pueden elegir las 40 enfermedades que hay en la capa de excrementos que lleva meses recubriendo el caucho sobre el que juegan», denunció el concejal.
- Javier González, caravanista: «Los hijos y nietos de mallorquines acabarán como yo en caravanas»
- 1.000 euros por una noche en Pere Garau: el anuncio que sorprende en Palma
- El IES Antoni Maura despide a Myriam Fuentes, la directora que convirtió el centro en una casa para varias generaciones
- Denuncia que su hija con una discapacidad intelectual vive en un piso del IBAVI sin ventanas en Palma
- El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso de traspaso de saldo de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única
- Noche de Sant Joan 2026 en Palma: programa de actividades, actuaciones y horarios
- Palma se prepara para Alejandro Sanz: así funcionarán los buses para llegar a Son Moix
- Cala Major cambia frente al mar: 'Cuando llegué estaba destinado a la clase alta, bajó y ahora vuelve a subir