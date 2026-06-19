La nueva discoteca Mar Salada del Club de Mar abre sus puertas en Palma con un lleno total

Colas en la entrada, mucho público, algunos de ellos nostálgicos de la etapa anterior, y, sobre todo ganas de descubrir el nuevo local de ocio y restauración del renovado Club de Mar de Palma, impulsado por el empresario Juan Carlos Oliver ‘Nono’ y el abogado Pedro Marrero, que ocupa el edificio exterior de la marina privada y cuenta con espacios interiores y exteriores y un nuevo concepto que combina la oferta de restaurante estilo brasserie, con el ambiente de un club nocturno.

El cambio que la nueva Mar Salada propone desde esta noche a sus clientes es una evolución del ocio nocturno que ya funciona también con éxito en otros locales, como Roto Ibiza, que ofreceuna cocina de estilo mediterráneo e internacional con un ambiente de club nocturno en el que la música se vuelve fundamental y donde las cenas se alargan con con copas y música.

Vista de las colas que se han ido formando para acceder a Mar Salada / E:P

La sala original nació en los setenta ligada al Club de Mar como una discoteca exclusiva de marina privada, frecuentada por empresarios, celebridades, aristócratas y visitantes de alto nivel que pasaban el verano en Mallorca. Durante los 80, 90 y principios de los 2000, Mar Salada se convirtió en un símbolo de la “noche elegante” palmesana. No era una macrodiscoteca juvenil al estilo de Magaluf o Ibiza, sino un local más sofisticado, muy vinculado al ambiente náutico y social del Paseo Marítimo, con miembros de la alta sociedad española e internacional. El local original estaba situado bajo el nivel de la calle, dentro del recinto del Club de Mar, con una estética típica de las discotecas clásicas: espacio cerrado, oscuro y subterráneo.

En aquella época, el Paseo Marítimo de Palma vivía su edad de oro nocturna, con salas míticas como Tito’s, Pacha o Abraxas. Mar Salada ocupaba un nicho distinto, sin turismo masivo y más ambiente “selecto” local y náutico. Cerro en 2012 después de unos 14 años con ese nombre.

Imagen de una de las barras interiores de la nueva discoteca Mar Salada / E:P

Ahora su regreso, con otra imagen y concepto, incluso con una tienda de ropa en su interior, se integra en la oferta de restauración del nuevo Club de Mar. El primer local en abrir fue Cantina Grill, ubicado en el antiguo espacio del Bar de la Marina y dirigido por el chef Perico Cortés, conocido por su papel en la revitalización de Plaza Gomila con proyectos como Brutus y Bar Bellver, así como por propuestas consolidadas como Patrón Lunares, en Santa Catalina, y Pizzamar y Brismar, en Andratx, La propuesta gastronómica se completará con dos nuevos espacios gestionados por Azotea Grupo, que estará al frente de Saltao de Mar, un restaurante de inspiración peruano-mediterránea y el lounge Club de Mar.