Los hoteleros de la Playa de Palma respaldan a la Policía Local en el conflicto con los manteros: "Deterioran la convivencia y dañan nuestra imagen"

La Asociación de Hoteleros de Playa de Palma (AHPP) ha manifestado esta tarde mediante un comunicado su apoyo a la actuación de la Policía Local ante los incidentes ocurridos en la Playa de Palma, en los que los agentes fueron atacados con piedras en el momento que intentaron proceder contra la venta ambulante ilegal.

Desde la Asociación consideran "absolutamente inaceptable" cualquier intento de justificar o minimizar hechos violentos y rechazan de manera contundente los discursos que "amparan conductas que atentan contra la seguridad pública y el Estado de derecho".

El presidente de la AHPP, Pedro Marín, ha señalado: “La venta ambulante ilegal lleva años generando un problema estructural en Playa de Palma, afectando gravemente a los comerciantes que cumplen con la normativa, deteriorando la convivencia y proyectando una imagen de descontrol totalmente incompatible con el modelo turístico que defendemos”.

"Los hoteleros de Playa de Palma llevamos años realizando inversiones millonarias para transformar el destino, apostando por la calidad, la convivencia y un turismo responsable. Sin embargo, situaciones como las vividas recientemente suponen un grave retroceso y dañan enormemente la imagen que con tanto esfuerzo estamos tratando de consolidar”, ha apuntado.

Los hoteleros subrayan que "los principales perjudicados por esta situación son los empresarios y trabajadores del comercio local, que llevan años sufriendo una competencia desleal constante ante la pasividad y la impunidad con la que operan los manteros en determinadas zonas". “No puede ser que quien cumple esté en desventaja frente a quien actúa al margen de la ley”, ha señalado Marín.

Asimismo, el vicepresidente segundo de la entidad, José Antonio Fernández de Alarcón, ha comentado: "Hemos pasado de un problema de orden público y de imagen a agresiones directas contra agentes de la autoridad, y eso es una línea roja que no se puede cruzar". Por este motivo, la Asociación ha advertido que la escalada de tensión vivida recientemente supone un punto de inflexión "que no puede ser tolerado".

Por otra parte, la AHPP en su comunicado ha anunciado que instará su personación en las acciones legales correspondientes contra los responsables de los ataques a la policía, con el objetivo de defender los intereses del sector, garantizar la seguridad en el destino y contribuir a que estos hechos no queden sin consecuencias.

En este sentido, Alarcón, ha señalado: “Los hechos descritos podrían ser constitutivos de delitos graves contra la autoridad, tipificados en el Código Penal, por lo que la Asociación pondrá a disposición de las fuerzas actuantes sus servicios jurídicos". Además, aseguran que se personarán como acusación en los procedimientos que se incoen, "ejercitando cuantas acciones penales resulten oportunas para depurar responsabilidades y evitar que este tipo de conductas queden impunes".

El CSIF se suma a este apoyo

La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) también ha manifestado a través de un comunicado "su apoyo y solidaridad institucional" a los agentes de la Policía Local de Palma que fueron víctimas de la violencia en los últimos operativos registrados.

El CSIF afirma seguir firme en su línea de trabajo "independiente", "centrada exclusivamente en la defensa incondicional de los derechos, la seguridad laboral y la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Palma". Asimismo, ha argumentado no permitir que "se instrumentalice el esfuerzo diario de los empleados públicos" ni "que se ponga en juego su integridad física por campañas o intereses ajenos a la labor profesional".

Por otra parte, la entidad ha mostrado rechazo ante las declaraciones de Neus Truyol sobre el incidente policial: "Lamentamos profundamente que determinados representantes políticos, en lugar de defender el ordenamiento jurídico y proteger a sus trabajadores, se apresuren a emitir juicios de valor basándose en vídeos recortados y difundidos en redes sociales".