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Cort desactiva la huelga de socorristas de Palma al decretar servicios mínimos del 100%

Los trabajadores impugnarán la decisión que les obliga a acudir a sus puestos los días 23 y 24 de junio al ser considerados un "servicio esencial"

Socorristas en la playa de Can Pere Antoni.

Socorristas en la playa de Can Pere Antoni. / B. Ramon

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La huelga convocada por los socorristas de las playas de Palma para los próximos 23 y 24 de junio ha quedado prácticamente desactivada. El Ayuntamiento ha decretado servicios mínimos del 100%, lo que en la práctica obliga a acudir a sus puestos a todos los efectivos previstos en cada arenal pese a la convocatoria de paro. Los trabajadores impugnarán esta decisión.

La resolución, publicada ayer en el BOIB, fija la dotación completa de socorristas en todas las playas afectadas por la huelga entre las 10.00 y las 19.00 horas. Así, deberán trabajar seis socorristas en Cala Major, seis en Can Pere Antoni, cinco en Ciutat Jardí, cuatro en Cala Estància, dieciocho en Platja de Palma y dos en el Portitxol. Es decir, toda la plantilla. El Ayuntamiento señaló que esta cobertura del 100% de servicios mínimos es legal por el carácter de "servicio esencial" de estos trabajadores.

Los socorristas impugnarán la medida al considerar que vulnera su derecho de huelga. La convocatoria había sido lanzada por la Unión de Socorristas de Mallorca, que denunciaba graves carencias materiales y organizativas en las playas del municipio.

Los trabajadores aseguran que no reclaman mejoras salariales, sino medios mínimos para poder garantizar la seguridad de los bañistas. Entre las deficiencias señaladas citan la falta de módulos de primeros auxilios, baños para el personal, servicios de accesibilidad o rampas adaptadas. Según su denuncia, Cala Estància carece de módulo sanitario, servicios accesibles y baños; Platja de Palma no dispone de baños para trabajadores ni usuarios ni de accesibilidad; y Ciutat Jardí sigue sin módulo de primeros auxilios. Añaden además que en toda la bahía solo hay dos playas con servicios de accesibilidad.

Huelga en Sant Joan

Los socorristas sostienen que llevan meses advirtiendo al Ayuntamiento y al área de Medio Ambiente de estas carencias sin obtener respuesta. El conflicto se produce además en unas fechas especialmente sensibles, en plena revetla de Sant Joan y a las puertas de uno de los primeros grandes picos de afluencia del verano.

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Hace un mes protagonizaron una protesta frente al Ayuntamiento de Palma en la que plantearon un ultimátum al Consistorio.

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