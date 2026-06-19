Cort aparca el relevo de la Defensora de Palma y seguirá en funciones hasta el final de la legislatura

La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, seguirá en funciones al menos hasta que termine la actual legislatura. Aunque el próximo 28 de julio expira su segundo mandato al frente de la Oficina y los estatutos impiden una tercera elección, los grupos políticos de Cort han optado finalmente por aplazar su relevo.

Hace apenas un mes, el Ayuntamiento había abierto el proceso para sustituirla y los grupos municipales se preparaban para poner sobre la mesa distintos nombres con la intención de alcanzar un acuerdo de mayoría reforzada en el pleno. La elección del nuevo titular exigía el respaldo de tres quintas partes de la corporación, lo que obligaba a encontrar un perfil de consenso entre varias fuerzas políticas.

Sin embargo, ese escenario ha quedado aparcado. Finalmente no se impulsará ninguna búsqueda de candidatos en este último tramo del mandato, por lo que Moilanen seguirá al frente de la Oficina en funciones mientras no se active un nuevo proceso de elección. Se trata además de una Defensora apreciada por todos los grupos políticos salvo por Vox, que reclama su desaparición al considerar que existe una duplicidad con otras áreas del Consistorio que atienden quejas y reclamaciones de los ciudadanos.

En todo caso, el partido liderado por Fulgencio Coll no aprovechará esta coyuntura para pedir el cierre de la Oficina, al menos lo que queda de la actual legislatura.

Una etapa de diez años

Moilanen cerrará así en julio una etapa de diez años como Defensora de la Ciudadanía, el organismo encargado de recibir y tramitar sugerencias, quejas y reclamaciones de los vecinos sobre el funcionamiento de los servicios municipales. Con esta decisión, Cort evita una negociación contrarreloj para renovar la Defensora.

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Nacida en Finlandia en 1963, Moilanen siempre ha reivindicado la necesidad de un servicio que considera esencial para los ciudadanos porque permite resolver conflictos relacionados con residuos, multas, ruidos, terrazas, accesibilidad o arreglo de calles. Sin embargo, la irrupción de Vox y su creciente influencia en el Ayuntamiento ha provocado algunos sobresaltos a la Defensora, como cuando a comienzos de esta legislatura el partido de Coll se alió con el PP para cesar al que era su número 2, Vicente Rodrigo.