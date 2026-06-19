Cort alcanza un acuerdo con los sindicatos para mejorar las condiciones de la Policía Local de Palma

El Ayuntamiento de Palma y los representantes sindicales de la Policía Local han suscrito hoy un principio de acuerdo, con el objetivo de avanzar hacia un proceso de modernización y mejora del cuerpo. También se ha acorado actualizar y adecuar las condiciones laborales de los funcionarios policiales, pero se ha decidido dejar aparcado para próximas negociaciones el denominado plan de ordenación, que tanto enfrentamiento ha ocasionado entre ambas partes.

Según han señalado fuentes de Cort, esta mañana han participado en la reunión los representantes de los sindicatos CSIF, CC OO, UGT, SPPME y ATAP. La reunión ha terminado con un principio de acuerdo que ha sido suscrito por la mayoría de sindicatos, salvo ATAP que se ha abstenido.

Por parte del Ayuntamiento de Palma ha intervenido en la reunión el teniente de alcalde, Javier Bonet, junto al coordinador general de Seguridad Ciudadana, Jaume Plà y el coordinador general de Función Pública, Albert Abad.

Fuentes municipales han insistido que este punto en común ha sido el resultado de un largo proceso de diálogo, consenso y negociación entre ambas partes, motivado sobre todo por el interés del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de reforzar y modernizar la Policía Local mediante la mejora de sus medios humanos y materiales.

Este acuerdo contempla una adecuación retributiva en las diferentes categorías del Cuerpo. El Ayuntamiento se compromete a impulsar la revisión del complemento específico y el complemento de destino, con el objetivo de adaptar las retribuciones a la realidad operativa y organizativa de la plantilla. Ello supone que el Consistorio reconoce la dedicación, disponibilidad y responsabilidad que asumen los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Estas mejoras en los sueldos tendrán un efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y se abonarán en la próxima nómina del mes de julio o, a más tardar, en la de agosto. Además, en la nómina del próximo mes también se abonará una subida del 1,5% que está prevista en la normativa estatal. Se abonará tanto al personal de la Policía Local, como al resto de funcionarios municipales.

Desde Cort se asegura también que el acuerdo establece la adecuación de las plazas actualmente dotadas a las necesidades reales del servicio, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles, mejorar la prestación y garantizar una respuesta más eficaz que suponga un beneficio para los ciudadanos de Palma. Una vez que concluya el proceso de adecuación de plazas, junto a la reordenación de efectivos y actualización de dotaciones, el Ayuntamiento de Palma convocará el correspondiente concurso de traslados.

Asimismo, también se procederá a las modificaciones necesarias en la estructura de plazas de mando, con el objetivo de garantizar una cobertura adecuada de las necesidades organizativas del cuerpo. En la fase posterior se impulsarán los procedimiento de promoción interna, ya que Cort pretende fomentar el desarrollo profesional, la carrera administrativa y la estabilidad organizativa de la Policía Local de Palma. Otro de los acuerdos alcanzados en la reunión de hoy es aprobar una nueva regulación sobre las condiciones de los policías en prácticas.

Fuentes municipales han insistido en que el Ayuntamiento se ha comprometido, además de dar continuidad al aumento de la inversión en medios humanos, materiales y tecnológicos, a consolidar la línea de mejora que se ha impulsado en la presente legislatura.

Los representantes de ambas partes también se han comprometido a continuar con el diálogo a través de nuevas reuniones que deben basarse en la buena fe, la corresponsabilidad institucional y la búsqueda de soluciones consensuadas, que permita culminar los procesos de modernización y transformación previstos para la Policía Local de Palma.

Desde Cort se asegura que se está avanzando durante la presente legislatura en la mejora de la seguridad ciudadana, dotando de más medios materiales, renovando las infraestructuras y fortaleciendo los recursos humanos. Y se recuerda que en los últimos tres años se han puesto en marcha distintas ofertas públicas de empleo que permitirán la incorporación progresiva de 325 nuevos policías hasta el año 2027. A ello se añade que el área de seguridad ciudadana tiene en estos momentos el mayor presupuesto económico de su historia, que este año asciende a la cifra de 136 millones de euros.