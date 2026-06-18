Palma adaptará los patios escolares al calor con más sombras, arbolado y refugios climáticos
La iniciativa del PSOE saldrá adelante en el pleno del próximo jueves con el apoyo de Podemos, Més per Palma y el PP
Vox la rechazará al considerar que responde a una "cantinela climática" y a la "Agenda 2030"
El pleno del Ayuntamiento de Palma aprobará el próximo jueves una proposición del PSOE para impulsar la renaturalización de los patios escolares de la ciudad y adaptarlos al cambio climático. La iniciativa, defendida en comisión por la regidora socialista Silvana González, ha recabado el apoyo de Podemos, Més per Palma y también del PP, por lo que saldrá adelante con Vox como único voto en contra.
La propuesta, defendida por Silvana González en la comisión de Servicios a la Ciudadanía, plantea que Cort elabore un diagnóstico técnico de los centros educativos para evaluar condiciones térmicas, zonas de sombra, arbolado, necesidades energéticas, fuentes de agua y potencial de generación renovable. A partir de ahí, reclama un Plan Municipal de Adaptación Climática y Renaturalización de los patios y entornos escolares, de la mano de la comunidad educativa.
El texto pone el foco en medidas muy concretas: más árboles y zonas verdes, espacios de sombra natural y artificial, sustitución de superficies impermeables por pavimento drenante, creación de huertos urbanos y espacios de biodiversidad, áreas de aprendizaje exterior y educación ambiental, juegos inclusivos y actuaciones para reducir el efecto isla de calor. También pide incorporar los colegios a una futura red de refugios climáticos y estudiar la adhesión de Palma a redes estatales de renaturalización de espacios educativos.
Durante el debate, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha avanzado el respaldo del equipo de gobierno municipal. Ha señalado que las nuevas 'escoletes' de Son Dameto y Son Gibert ya se han construido incorporando zonas de sombra en sus patios, pero ha indicado que es necesario "aclimatar a la nueva situación" muchos otros centros educativos de la ciudad.
Vox: "Dictado por la Agenda 2030"
La única oposición ha llegado desde Vox. El regidor Luis Acosta ha rechazado la iniciativa por considerar que responde a una "cantinela climática" y a los postulados de "dictados por la Agenda 2030". También ha reprochado que la propuesta llegue al final del curso, cuando, a su juicio, debería haberse planteado antes para poder encajarla en los presupuestos.
Frente a ello, Silvana González ha defendido que precisamente el final del curso es el momento adecuado para planificar e iniciar mejoras en los colegios, aprovechando que no hay alumnos en las aulas.
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