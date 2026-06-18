Exigen una rectificación a Neus Truyol por criticar la actuación policial contra manteros en Platja de Palma

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) ha exigido a la regidora de Més per Palma, Neus Truyol, y a su formación una rectificación pública por sus críticas a la intervención de la Policía Local de Palma del pasado 8 de junio en Platja de Palma contra la venta ambulante ilegal.

El pronunciamiento del sindicato llega en plena polémica por aquel operativo, después de que Més reclamara explicaciones al alcalde al considerar que las imágenes difundidas mostraban una actuación policial violenta contra personas migrantes. Posteriormente, el Ayuntamiento de Palma defendió la intervención y sostuvo que el vídeo que circuló en redes solo recogía una parte de los hechos y omitía los episodios de agresividad, resistencia y lanzamiento de piedras que, según el atestado, sufrieron los agentes.

Ahora, el SPPME se alinea con esa versión y carga con dureza contra Truyol. El sindicato expresa su "más absoluta indignación" por unas declaraciones que, a su juicio, "en lugar de condenar las agresiones sufridas por dos policías locales", han servido para cuestionar una actuación que considera "plenamente ajustada a Derecho".

La organización insiste en que durante aquel operativo varios vendedores ambulantes reaccionaron con "extrema violencia", lanzaron piedras, profirieron amenazas y provocaron lesiones a dos agentes, hechos que, recuerda, acabaron con la detención de dos personas. Para el sindicato, resulta especialmente grave que la crítica política se haya construido sobre la base de un vídeo "parcial, editado y descontextualizado".

Un "relato acusatorio"

El SPPME sostiene que un análisis completo de las imágenes permitiría apreciar que algunos de los vendedores portaban piedras en las manos y que esas mismas piedras fueron usadas después contra los policías. A su juicio, levantar un "relato acusatorio" contra la Policía Local a partir de unas imágenes sesgadas supone una "grave irresponsabilidad" y una falta de respeto hacia unos profesionales que, subraya, arriesgan cada día su integridad física.

En su comunicado, el sindicato advierte además del riesgo de determinados discursos públicos que, en vez de solidarizarse con los agentes heridos, ponen el foco en cuestionar la actuación policial. "La violencia contra la Policía no admite equidistancias ni ambigüedades", afirma.

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Por todo ello, el SPPME reclama a Truyol y a Més per Mallorca una condena "clara e inequívoca" de las agresiones y una rectificación pública de sus manifestaciones. Al mismo tiempo, traslada su apoyo a los dos policías lesionados y les desea una pronta recuperación.