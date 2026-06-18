Los comerciantes condenan las agresiones a la Policía Local durante su actuación contra manteros en Palma
La patronal ha expresado su apoyo a los policías heridos durante el operativo de s'Hort del Rei y exigen reforzar la lucha contra la venta ambulante ilegal
La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO) ha manifestado su apoyo a la Policía Local de Palma tras las agresiones sufridas por varios agentes durante su actuación contra la venta ambulante ilegal, que tuvo lugar el pasado miércoles en la zona de s’Hort del Rei. La entidad ha condenado los actos violentos que tuvieron lugar durante la intervención.
La presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, ha afirmado que "ninguna agresión contra quienes velan por el cumplimiento de la ley puede tener justificación alguna”. Asimismo, la directiva ha elogiado “la labor fundamental de los agentes” y que es “imprescindible” que las administraciones continúen actuando para evitar situaciones que “perjudican a las empresas”.
Por otra parte, los comerciantes exigen “más firmeza” a la hora de combatir la venta ambulante ilegal, ya que consideran que la lucha debe abordarse desde una estrategia coordinada entre todas las administraciones competentes, dotando a los cuerpos de seguridad de los recursos necesarios para garantizar una mayor seguridad a los agentes. Según Manresa, “combatir la venta ambulante ilegal no es solo una cuestión comercial, sino una cuestión de respeto a la legalidad y a quienes cumplen con las normas”.
El Ayuntamiento de Palma también manifestó este martes su defensa hacia la actuación de la Policía Local, así como la condena hacia los “episodios de agresividad” que sufren por parte de algunos manteros. Por su parte, Més per Palma calificó la intervención como “una violencia policial alarmante”.
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