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Cierra la piscina grande de Son Moix por un vómito

La previsión del IME es reabrirla mañana viernes a partir de las 8.00 horas

Cierra la piscina grande de Son Moix por un vómito

Cierra la piscina grande de Son Moix por un vómito / @IMEPalma

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Duna Márquez

La piscina de 50 metros de Son Moix ha tenido que cerrar este jueves de forma temporal a causa de una incidencia sanitaria registrada durante la jornada. Según ha informado el IME en su cuenta de X, el cierre se ha producido después de que se detectara un vómito en el agua.

Ya se han activado los protocolos de desinfección previstos para este tipo de situaciones y la previsión es que la piscina reabra mañana viernes a partir de las 8.00 horas.

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Desde el Institut Municipal d'Esports han pedido disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

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