El Ayuntamiento de Palma pedirá la dimisión de Pedro Sánchez y elecciones: "Es una sucesión de escándalos"

La comisión de Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves dos propuestas, una del PP y otra de Vox, que se debatirán en el pleno del próximo jueves y con las que ambos se posicionan "contra la corrupción de Pedro Sánchez" y reclaman la convocatoria de elecciones generales. Las dos iniciativas se aprobarán con el apoyo mutuo de ambas formaciones, mientras que los grupos de izquierda las rechazan.

La propuesta del PP, defendida por el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, plantea que el Ayuntamiento se pronuncie ante lo que ha calificado de "una crisis sin precedentes de la democracia" y pida a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones. Bonet ha justificado la iniciativa aludiendo a una sucesión de "registros policiales, imputaciones y escándalos" en el entorno del PSOE y ha sostenido que se ha llegado a "un punto de no retorno". A su juicio, Palma, como "séptimo ayuntamiento más importante de España", debe fijar posición sobre esta situación.

En paralelo, Vox llevará al pleno su propia proposición "contra la corrupción de Pedro Sánchez", en la que plantea condenar los "sucesivos y graves escándalos de corrupción" que, según el texto, afectan al Gobierno, al partido y al entorno personal del presidente, y reclamar "una convocatoria inmediata de elecciones generales".

Hay que recordar que el pasado diciembre las dos derechas de Cort ya aprobaron una iniciativa para declarar al presidente del Gobierno persona 'non grata' en Palma.

Podemos: "La legislatura está políticamente agotada"

Durante la comisión, la izquierda del Ayuntamiento ha rechazado ambas propuestas. Desde Unidas Podemos, Lucía Muñoz ha asumido que la legislatura está "políticamente agotada" por la falta de avances en derechos sociales, vivienda y los escándalos que afectan al PSOE, pero ha dejado claro que no apoyará una exigencia de elecciones desde la derecha. "La solución a la corrupción del PSOE no puede ser la corrupción del PP", ha resumido.

En una línea similar, el portavoz de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha reprochado a populares y socialistas compartir una trayectoria política que, a su juicio, les resta legitimidad para abanderar este tipo de debates: "No entraremos en su juego partidista".

Desde el PSOE, Silvana González ha respondido al PP retándole a presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados si realmente considera agotada la legislatura, y ha recordado además los antecedentes de corrupción vinculados a los populares.

Bonet ha concluido el debate acusando a la izquierda de "preferir a personas que van con prostitutas antes que convocar elecciones".