Un policía local recibe un golpe en la mandíbula en otro operativo contra manteros en Palma

El Ayuntamiento de Palma ha denunciado una nueva agresión a agentes de la Policía Local durante un operativo contra la venta ambulante ilegal, esta vez en s'Hort del Rei, donde un policía ha recibido un golpe en la mandíbula y una persona ha sido detenida. El episodio llega apenas horas después de que Cort defendiera públicamente otra intervención policial en Platja de Palma, cuestionada por la oposición, alegando que los manteros actuaron con "agresividad" y causaron lesiones a dos agentes.

Según la versión difundida por el Consistorio, los hechos han ocurrido este miércoles hacia las 18.00 horas, cuando los policías intervinieron material destinado a la venta ilícita. En ese momento, varios vendedores ambulantes han reaccionado de forma violenta, llegando a golpear el vehículo policial. El Ayuntamiento añade que, cuando los agentes han bajado del coche, los implicados han intentado agredirles.

Como consecuencia de esos incidentes, la Policía Local ha detenido a una persona por su presunta implicación en los hechos. Cort ha informado de que uno de los agentes ha tenido que requerir asistencia médica después de que el arrestado le propinara un golpe en la mandíbula.

Cort enmarca esta actuación dentro de la ofensiva policial para hacer cumplir la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, perseguir la venta ambulante ilegal y proteger la actividad comercial regulada.

El Ayuntamiento enlaza este nuevo episodio con lo ocurrido el pasado 8 de junio en Platja de Palma, donde dos agentes resultaron heridos y dos personas fueron detenidas durante otro operativo del dispositivo estival SETUR. Este caso ha cobrado relevancia este miércoles después de que se difundiera un vídeo de la intervención y Més per Palma reclamara explicaciones al alcalde por unas imágenes que califica de "violencia policial" contra personas migrantes.

Javier Bonet: "Nuestros agentes cuentan con nuestro respaldo"

Cort ha defendido a los agentes asegurando que el vídeo difundido solo mostraba una parte de lo ocurrido, sin reflejar las "agresiones, amenazas, resistencia a la autoridad y lanzamiento de adoquines" que, según el atestado policial, se produjeron durante aquella actuación. La nueva agresión en s'Hort del Rei refuerza ahora ese relato municipal sobre un clima creciente de hostilidad hacia los policías en los operativos contra los manteros.

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha lamentado además que desde "determinados partidos políticos" se ponga en duda la actuación de la Policía Local cuando actúa, según ha dicho, en cumplimiento de la legalidad vigente. "Nuestros agentes trabajan cada día para hacer cumplir las ordenanzas municipales, garantizar la convivencia y proteger el interés general, y cuentan con todo el respaldo del Ayuntamiento", ha afirmado