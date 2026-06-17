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Palma restaurará un relieve del siglo XIV atribuido a Guillem Sagrera

La placa adorna la fachada marítima del Consolat y después de su rehabilitación se expondrá en el interior del edificio

Relieve atribuido a Guillem Sagrera en el siglo XIV.

Relieve atribuido a Guillem Sagrera en el siglo XIV. / DM

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La Comisión del Centro Histórico de Palma aprobó ayer la retirada para su restauración de una placa que adorna la fachada marítima del Consolat de Mar y que se atribuye al arquitecto y escultor Guillem Sagrera. Este elemento data del siglo XIV y se conoce como l’Àngel de la Mercaderia, que en su tiempo se representaba como un protector de los mercaderes.

Una vez completada su restauración, el relieve se expondrá dentro del edificio para su mejor conservación. En este sentido, se estudiará la posibilidad de retirar otros escudos y elementos para ser restaurados y posteriormente expuestos en el interior del Consolat.

Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo concedió tres licencias de reforma y/o ampliación que autorizan el cambio de uso de locales y oficinas en seis viviendas de precio limitado en la ciudad. En concreto, una de las licencias autoriza la transformación de una oficina en una vivienda de precio limitado; una segunda permite el cambio de uso de local para la construcción de tres viviendas de precio limitado; mientras que la tercera contempla la conversión de tres locales en dos viviendas de precio limitado.

120 solicitudes de cambio de uso

Estas actuaciones son posibles gracias a la normativa autonómica impulsada por el Govern de les Illes Balears, que habilita la conversión de determinados locales y oficinas en viviendas y que el Ayuntamiento de Palma está aplicando en la ciudad con el objetivo de incrementar la oferta residencial asequible.

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Cabe recordar que desde la entrada en vigor de esta medida y hasta el pasado mes de marzo, se han presentado en Palma un total de 120 solicitudes de cambio de uso, que supondrían la incorporación de 157 viviendas de precio limitado al mercado residencial de la capital balear.

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