Més exige explicaciones a Jaime Martínez por un vídeo de una "violencia policial alarmante" contra migrantes en Palma

Més per Palma ha exigido este miércoles al alcalde Jaime Martínez que dé explicaciones públicas inmediatas tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se observa una actuación de la Policía Local de Palma contra un grupo de personas migrantes. La formación considera que las imágenes reflejan una intervención de "una violencia alarmante" y reclama una investigación urgente de los hechos.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, sostiene que lo ocurrido plantea dudas tanto sobre los criterios de actuación policial como sobre la responsabilidad política del equipo de gobierno. "Martínez no puede mirar hacia otro lado", ha afirmado. "Cuando se producen actuaciones que generan una alarma social tan evidente, el alcalde tiene la obligación de dar la cara y de explicar qué ha pasado", ha añadido.

La formación reclama no solo la comparecencia del alcalde, sino también la de los responsables de Seguridad Ciudadana, además de "la máxima transparencia" sobre las circunstancias en que se produjo la intervención y sobre las instrucciones que se están aplicando dentro del cuerpo policial.

Més considera que el vídeo muestra una actuación "claramente desproporcionada" y sostiene que una intervención de ese tipo no encaja con los principios de proporcionalidad, necesidad y respeto a los derechos humanos que, a su juicio, deben regir la actuación de cualquier cuerpo de seguridad en una sociedad democrática. "Las imágenes son extraordinariamente preocupantes. Lo que muestran no transmite una actuación orientada a garantizar la seguridad o la convivencia, sino una intervención marcada por una violencia que resulta difícil de justificar", ha señalado Truyol.

"Una deriva muy grave"

La portavoz vincula además este episodio a una línea política más amplia del gobierno municipal. A su juicio, el ejecutivo local está asumiendo marcos que presentan a las personas migrantes y a otros colectivos vulnerables como problemas de orden público. "Esta es una deriva muy grave que erosiona la convivencia y alimenta la discriminación", ha advertido.

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Més per Palma enmarca lo sucedido en un modelo político del PP y Vox que, según denuncia, responde a los problemas sociales mediante la represión, la persecución y la estigmatización en vez de hacerlo a través de políticas de garantía de derechos. En ese sentido, Truyol ha enlazado este caso con otras actuaciones recientes del Ayuntamiento sobre personas en situación de exclusión residencial. "Lo hemos visto en la antigua prisión, lo hemos visto con los caravanistas y ahora lo volvemos a ver con personas migrantes", ha afirmado.