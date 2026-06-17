El mapa definitivo para ver gratis el Mundial en los bares de Palma

El Mundial de Fútbol de 2026 ya está en marcha y Palma se ha sumado al ambiente que rodea la competición. Numerosos bares, pubs y restaurantes de la capital balear retransmiten los encuentros del torneo. Ante la duda que pueda generar entre los aficionados mallorquines dónde ir a ver los partidos del mundial, la empresa internacional de análisis de datos Dashmote ha creado el World Cup 2026 Watch Party Radar, un mapa interactivo internacional que localiza establecimientos donde seguir los partidos en directo en diferentes ciudades del mundo, también en Palma.

Actualización diaria

El mapa permite localizar rápidamente los establecimientos participantes, consultar su ubicación y acceder a información actualizada sobre los eventos programados. La base de datos se revisa diariamente durante todo el campeonato, por lo que el número de locales adheridos va cambiando cada día y podría aumentar en las próximas semanas.

El proyecto se alimenta de millones de publicaciones realizadas en redes sociales y páginas web de negocios de hostelería. Mediante sistemas de análisis automatizado, identifica aquellos establecimientos que han confirmado públicamente la retransmisión de los encuentros o la organización de eventos relacionados con el Mundial.

Según explican sus responsables, solo se incluyen locales que aportan alguna evidencia verificable, como anuncios oficiales, programación de eventos o información publicada en sus propios canales. Cada referencia incorpora además un enlace a la publicación original para que los usuarios puedan comprobar la información antes de acudir al establecimiento.

Retransmitir el mundial, un atractivo para los bares

Ciudades como Londres, Nueva York, Manchester, Dublín o Los Ángeles encabezan actualmente la clasificación mundial de establecimientos registrados. Sin embargo, destinos turísticos de fuerte tradición internacional como Palma también comienzan a ganar visibilidad gracias a una oferta hostelera que combina la retransmisión deportiva con una amplia presencia de visitantes extranjeros.

Desde Dashmote destacan que los bares que organizan eventos para seguir grandes competiciones deportivas se convierten en algunos de los espacios con mayor actividad del año. Por ello, la empresa considera que este tipo de información resulta útil tanto para aficionados como para marcas y empresas vinculadas al sector del ocio y la restauración.

Con la llegada del Mundial, Palma volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro para residentes y turistas que buscan vivir el ambiente futbolístico lejos de los estadios, pero con la misma pasión que caracteriza a las grandes citas deportivas.