Cort enviará a Hacienda un plan económico para corregir el exceso de gasto de 2025: "No es una intervención"
El Ayuntamiento atribuye un desfase de 28 millones de euros el año pasado a la compra de GESA, del Metropolitan y a las rebajas fiscales
Cort elevará al próximo pleno el plan económico-financiero para 2026 y 2027 que después remitirá al Ministerio de Hacienda tras haber incumplido la regla de gasto en 2025. El Ayuntamiento deberá detallar en ese documento cómo corregirá un desfase de 28 millones de euros y cómo volverá a encauzar sus cuentas dentro de los límites fijados por las reglas fiscales.
La portavoz municipal y regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, ha defendido que este desajuste responde a circunstancias "coyunturales" y no a un problema estructural en las finanzas municipales. Según ha explicado, el exceso de gasto se debe al aumento de la disposición de crédito para la compra del edificio de GESA, la adquisición de los antiguos cines Metropolitan, y las rebajas fiscales aprobadas por el gobierno municipal, cifradas en unos 11 millones de euros.
"No hay intervención, hay vigilancia", ha subrayado Celeste. En esa línea, ha querido dejar claro que el Consistorio conserva estabilidad financiera y que sus cuentas "están saneadas". La regidora ha señalado que el plan se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Hacienda y que incluye un análisis de la situación actual y una proyección de gasto para 2026 y 2027. El objetivo, según ha dicho, es demostrar que el Ayuntamiento "recupera la senda de gasto correcta" y vuelve a cumplir la regla fiscal en los próximos ejercicios.
Celeste ha mostrado además su incomodidad con este marco de control fiscal y ha criticado que las reglas sigan vigentes en un contexto económico distinto al que motivó su implantación. Aun así, ha asumido que el Ayuntamiento deberá pasar ahora por ese filtro. "Se llevará al pleno y se llevará al Ministerio", ha resumido.
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