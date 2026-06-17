Cort defiende la polémica actuación policial contra manteros en Platja de Palma: "Fueron agresivos y opusieron resistencia"

El Ayuntamiento de Palma ha salido este martes en defensa de la polémica actuación de la Policía Local contra la venta ambulante ilegal en Platja de Palma tras la difusión de unas imágenes en las que se ve a los agentes cargando un grupo de manteros, en algunos casos incluyendo el uso de las porras. El Consistorio sostiene que los vídeos difundidos "muestran únicamente una parte de la actuación" y no reflejan en su totalidad lo ocurrido, marcado, según su versión, por "episodios de agresividad, amenazas, resistencia a la autoridad y lanzamiento de adoquines" contra los agentes.

La actuación se desarrolló el pasado 8 de junio dentro del dispositivo de refuerzo estival de Seguridad Turística (SETUR) y se saldó con la detención de dos personas por su presunta implicación en delitos de "atentado contra agentes de la autoridad, resistencia grave y lesiones".

Según la versión municipal, durante el operativo un oficial observó cómo uno de los vendedores abandonaba la zona al percatarse de la presencia policial. Siempre según el atestado, cuando el vehículo accedió al lugar, ese individuo cambió bruscamente de dirección y embistió al mando policial con la intención de eludir la intervención. El Ayuntamiento asegura que el hombre opuso una fuerte resistencia y mostró una actitud agresiva, lo que obligó a intervenir a varios agentes para reducirlo y detenerlo.

Cort señala que dos agentes resultaron heridos. / Cort

Como consecuencia de ese primer incidente, uno de los oficiales sufrió una dermoabrasión en la flexura del codo derecho y dolor en el hombro, lesiones que, según Cort, constan en el correspondiente informe médico.

El segundo episodio, siempre según la versión ofrecida por el Ayuntamiento, se produjo cuando el vehículo policial trataba de abandonar la zona por la carretera de s'Arenal. En ese momento, varios agentes permanecían fuera para facilitar la salida del coche y fueron rodeados por un grupo de entre ocho y diez vendedores ambulantes, que supuestamente los increparon y dificultaron la maniobra.

El Consistorio afirma que varios integrantes de ese grupo adoptaron entonces una actitud hostil y que tres de ellos llegaron a recoger piedras y adoquines del suelo para lanzarlos contra los policías, pasando esos objetos "a escasa distancia de sus cabezas". Durante esos incidentes fue detenido un segundo hombre, al que se atribuye también una fuerte resistencia, además de golpes, puñetazos y amenazas reiteradas contra los agentes.

En ese segundo forcejeo, otro oficial sufrió una neuritis intercostal postraumática en la zona costal izquierda, pese a llevar chaleco de protección, según el parte médico citado por el Ayuntamiento.

Una de las piedras lanzadas por los vendedores ambulantes contra los agentes. / Cort

Ofensiva contra la venta ambulante

Cort enmarca esta intervención en la ofensiva policial contra la venta ambulante ilegal y recuerda que el operativo permitió desmantelar seis puntos de venta e intervenir abundante género destinado a su comercialización en la calle. A juicio del equipo de gobierno, el incremento de la presión policial sobre esta actividad ha derivado en episodios de hostilidad hacia los agentes. Finalmente, condena las agresiones sufridas por los policías y les traslada su respaldo por la "profesionalidad y responsabilidad" demostradas durante la actuación.

El Ayuntamiento trata así de desactivar las críticas surgidas tras la publicación de algunas imágenes en redes sociales. En este sentido, Més per Palma ha exigido explicaciones urgentes al alcalde Jaime Martínez por unas imágenes que considera de "una violencia policial alarmante".