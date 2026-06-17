Cort activa las viviendas dotacionales de la antigua cárcel, el Centro de Control del Dato y la museización del Temple

La Junta de Govern de Palma ha aprobado este miércoles una batería de acuerdos que dibujan parte de la hoja de ruta del equipo de gobierno para los próximos meses. Entre las decisiones más destacadas figuran el impulso a la reconversión de la antigua cárcel en una residencia profesional con 139 viviendas dotacionales, la siguiente fase del Centro de Control del Dato, el inicio del proyecto museográfico de las Torres del Temple, la nueva licitación de las escoletas externalizadas, la compra de las escoletas de Santa Catalina y Ciutat Antiga al Obispado, la reforma del Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra y la renovación del alumbrado en cuatro colegios públicos.

El acuerdo de mayor calado político y urbanístico afecta a la antigua prisión de Palma, apenas una semana después de su desalojo. Cort ha aprobado el anteproyecto para transformar el recinto en una residencia profesional con 139 viviendas dotacionales dirigidas a colectivos que trabajen en la ciudad. Además, ha dado luz verde al expediente para contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud.

Centro de Control del Dato

La Junta también ha activado la siguiente fase de la Plataforma Tecnológica del Centro de Control del Dato, integrada en el proyecto estratégico Palma Culture and Innovation Bay. Este futuro centro se encargará de recopilar e integrar datos sobre la población residente y la cifra real de visitantes, con la idea de mejorar la planificación municipal en ámbitos como limpieza, seguridad o movilidad y reforzar la toma de decisiones basada en evidencias.

Torres del Temple

En el apartado cultural, el Ayuntamiento ha aprobado iniciar la contratación del proyecto museográfico de las Torres del Temple, con una inversión cercana a 296.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El objetivo es culminar la musealización del inmueble rehabilitado para convertirlo en el Centro de Interpretación de la Fortalesa del Temple, dentro de la futura red museística municipal que conectará también con la Plaça Major, Bellver y Can Serra.

Licitación de las 'escoletes' externalizadas

En educación, la Junta ha aprobado una nueva licitación para gestionar las 'escoletes' municipales externalizadas, con mejoras laborales para el personal y un presupuesto de casi 12,9 millones de euros. El nuevo contrato prevé implantar la pareja educativa, con dos profesionales por aula, incorporar una veintena de trabajadores más y valorar mejoras salariales adicionales como criterio de adjudicación.

Compra de dos 'escoletes' al Obispado

A esa medida se suma una modificación presupuestaria para comprar las 'escoletes' de Santa Catalina y Ciutat Antiga, ahora propiedad del Obispado. El Ayuntamiento reserva 3,5 millones de euros para hacerse con ambos centros e integrarlos plenamente en la red municipal, con la intención de garantizar su mantenimiento y facilitar futuras mejoras.

Climatización del Teatre Mar i Terra

Otro de los acuerdos afecta al Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra, donde se ha aprobado inicialmente la renovación de la climatización, la iluminación y los falsos techos por algo más de 70.000 euros. La obra, con un plazo previsto de un mes, busca mejorar la eficiencia energética y el confort de este equipamiento cultural.

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Alumbrado de varios colegios

Por último, Cort invertirá más de 528.000 euros en renovar el alumbrado de los CEIP Santa Isabel, Son Anglada, Aina Moll y Miquel Porcel. Los trabajos sustituirán instalaciones obsoletas por tecnología LED e incorporarán, cuando sea necesario, sensores de presencia y mejoras en el alumbrado de emergencia.