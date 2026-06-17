El adelanto de la operación verano de la policía ha propiciado 100 detenciones en Palma

El adelanto a mayo del habitual refuerzo policial en las zonas de ocio de Palma, con motivo de la temporada alta turística, ha supuesto hasta el momento más de 100 detenciones, la mayoría por hurtos de carteristas y descuideros, y realizadas in fraganti.

Solo entre el 13 y 14 de junio, el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) ha detenido a ocho personas in fraganti robando las pertenencias de los turistas en la playa, normalmente teléfonos móviles y carteras con dinero y tarjetas bancarias, ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota.

La Policía Nacional ya ha activado por completo la llamada 'Operación verano 2026' de refuerzo de la seguridad ciudadana en Baleares, con el traslado al archipiélago de un contingente para la prevención y persecución de los delitos que se cometen en las islas con la llegada masiva de turistas y que desarrollarán su cometido en Mallorca, Menorca e Ibiza.

En Palma, con motivo del inicio de la temporada, se ha incrementado la presencia policial en la Playa de Palma, el aeropuerto de Son Sant Joan y el centro para prevenir delitos con un dispositivo policial que se desarrollará todo el verano y se ampliará a otras zonas de la ciudad.

También se han potenciado las plantillas de Ibiza, Ciutadella, Manacor y Mahón con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de diferentes comisarías de la península y el apoyo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Palma.

Dicho dispositivo ya se adelantó a mediados de mayo en Playa de Palma y el casco histórico con agentes de los GOR en patrullas de uniforme y paisano, de la UPR y del Grupo de Motos, y de Policía Judicial de la Comisaría de Playa de Palma, Centro y Oeste, con la colaboración de Policía Local de Palma.

Desde el 1 de junio se han sumado de forma escalonada refuerzos por la Operación Verano de las Unidades de Intervención Policial (UIP), UPR, Brigada Móvil, Guías Caninos y la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC).

Los refuerzos de UIP y UPR se encargarán de patrullar las calles por seguridad ciudadana y orden público; y la Brigada Móvil tendrá especial incidencia en los medios de transporte, en ferry, trenes, metro y estaciones de autobuses que comunican Palma con la Part Forana.

La BRIC apoyará en los aeropuertos y a la Brigada de Extranjería y en el control de puertos deportivos, y el resto de unidades apoyarán en su especialidad.

En la Playa de Palma, la tipología delictiva más frecuente es el hurto, con carteristas y descuideros en la arena de la playa por las noches, aprovechando que los turistas acuden a bañarse, mantener relaciones o reunirse en grupos.

También se producen hurtos en los hoteles, a clientes que dejan sus pertenencias en la recepción o entrada, aprovechando descuidos para sustraer bolsos y mochilas; y en restaurantes, los bolsos y bandoleras colgadas de las sillas.

Son frecuentes los hurtos de día en la playa a bañistas y por la noche a turistas que se encuentran en estado de embriaguez y se dirigen a sus hoteles.

De forma menos habitual se producen robos con violencia e intimidación, agresiones y estafas, y tráfico de drogas que se ofrece en la vía pública a los turistas.

En la zona centro lo más habitual son los carteristas y en los tres aeropuertos se reforzará el control fronterizo y la prevención de hurtos.

En Ibiza, se ha establecido el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), con intérpretes en su propio idioma, hasta el 31 de octubre.

Al contingente policial se sumarán policías alemanes, neerlandeses y rumanos, que patrullarán con los españoles por el proyecto de 'Comisarías Europeas de la Unión', en el marco del tratado de Prüm, con presencia este verano en Playa de Palma y otras zonas turísticas.

Los policías alemanes y neerlandeses patrullarán del 1 de junio al 11 de octubre y los rumanos hasta el 31 de agosto.