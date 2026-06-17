1.000 euros por una noche en Pere Garau: el anuncio que sorprende en Palma

El alquiler turístico continúa sin alcanzar un precio máximo en Mallorca. Un nuevo anuncio en Pere Garau en Palma sorprende a los vecinos por el precio que cuesta alojarse: 1.000 euros una noche de finales de junio y más de 1.300 euros dos noches en agosto, según denuncia la asociación Flipau amb Pere Garau en su perfil en Facebook.

El anuncio, publicado en Airbnb, explica que se encuentra en el centro de Palma, pero está ubicado en el Carrer Lluís Martí, a una altura paralela a los antiguos Cines Metropolitan. Las cantidades económicas sorprenden al tratarse de una zona obrera: 1.051'20 euros por la noche del 26 al 27 de junio y 1.354'20 euros por dos noches, del 16 al 18 de agosto, una fecha cercana al eclipse en Mallorca.

Vivienda de lujo en Palma

Las características de esta vivienda adosada son de alto standing. Cuenta con una terraza, dos plantas y también dispone de plaza de aparcamiento opcional y de jacuzzi. La capacidad del inmueble es para cinco huéspedes.

La descripción comercial del alojamiento pone el foco en los atractivos turísticos de Palma, desde su patrimonio histórico y cultural hasta su oferta gastronómica y comercial. También subraya la cercanía de playas como Can Pere Antoni, Ciudad Jardín y Cala Major para atraer a potenciales visitantes.

Pere Garau, al alza

Pere Garau es el barrio más poblado de Palma con 32.474 habitantes y al que solo lo superan cinco municipios de Mallorca: Manacor, Marratxí, Calvià, Inca y Llucmajor. Es una zona en proceso de gentrificación, aunque no se ha consolidado como en otras zonas de la ciudad como Santa Catalina, pero sí hay síntomas que alertan su futuro.

Nadie puede negar que Pere Garau está cambiando y que se está produciendo una elitización progresiva, sobre todo cerca de Nuredduna, con solares destinados a vivienda de alto standing. También se percibe en la Plaza de las Columnas donde sigue habiendo «incivismo», afirman los vecinos, y donde desde hace varios meses hay una cafetería de especialidad, que es una multinacional con varios establecimientos por toda España, y un hotel, que atrae a más turismo.