PalmaActiva cierra un programa que ha dado trabajo durante un año a 22 jóvenes en el Ayuntamiento

PalmaActiva ha clausurado este martes el programa SOIB Oportunidades de Empleo para Personas Jóvenes Cualificadas en Entidades Locales 2025, una iniciativa que ha permitido a 22 jóvenes trabajar durante un año en diferentes departamentos del Ajuntament de Palma.

El acto de cierre se ha celebrado en el salón de sesiones de Cort con la participación del alcalde, Jaime Martínez; la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer; y la directora del SOIB, María Luján Olivera.

El programa ha estado dirigido a jóvenes con titulación universitaria o de formación profesional de grado superior, a quienes se ha ofrecido una primera experiencia laboral cualificada dentro de la administración pública. El objetivo, según el Ayuntamiento, ha sido mejorar su empleabilidad y facilitarles una experiencia profesional ligada a su formación.

Participantes en el programa SOIB Oportunidades. / Cort

Durante el último año, los participantes han trabajado en perfiles muy diversos dentro del Consistorio, entre ellos técnico de calidad, técnico de edificación, dinamizador comercial de escuelas, técnico de familia e infancia, técnico de formación, técnico de gestión jurídica, técnico de procedimientos jurídicos y administrativos, técnico de soporte en comunicación, técnico de intervención educativa, técnico en protocolo, técnico en gestión económica, trabajador social, administrativo, monitor deportivo y técnico superior de informática.

Durante su intervención, Martínez destacó que este programa permite "adquirir experiencia profesional en un entorno real de trabajo, asumir responsabilidades y conocer de cerca el funcionamiento de la administración pública". El alcalde defendió además la necesidad de incorporar nuevas generaciones a las instituciones, con "nuevas ideas y nuevas formas de afrontar los retos de la sociedad".

El primer edil aprovechó también para reivindicar el papel de este tipo de iniciativas en la retención del talento joven y aseguró que "Palma debe ser una ciudad de oportunidades para los jóvenes, capaz de ofrecerles las condiciones necesarias para que puedan construir aquí su futuro profesional".

Noticias relacionadas

El proyecto impulsado por PalmaActiva ha contado con un presupuesto total de 967.253,38 euros. De esa cantidad, 761.025 euros han sido aportados por el SOIB, mientras que 206.228,38 euros han corrido a cargo de PalmaActiva. El programa está además cofinanciado por la Unión Europea a través del FSE.