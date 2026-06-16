Palma se prepara para Alejandro Sanz: así funcionarán los buses para llegar a Son Moix
La EMT Palma activará este miércoles un dispositivo especial de refuerzo
La EMT Palma activará este miércoles, 17 de junio, un dispositivo especial de refuerzo con motivo del concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Mallorca Son Moix, previsto a las 22.00 horas. El objetivo es facilitar la llegada y salida del público y reducir el uso del vehículo privado en los alrededores del recinto.
El refuerzo se centrará especialmente en la línea 8 de la EMT Palma, que conecta Sindicat con el Estadio Mallorca Son Moix. Durante las horas previas al espectáculo, esta línea contará con más frecuencias para absorber el aumento de demanda previsto.
Estos servicios especiales se sumarán a los trayectos habituales de la L8, que en esa franja horaria circula con una frecuencia media de entre 8 y 9 minutos.
Autobuses a la salida junto al estadio
Una vez finalizado el concierto de Alejandro Sanz, los asistentes podrán acceder a los autobuses de las líneas L8 y L33, que estarán situados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.
En dirección al centro de Palma, la L8 mantendrá su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicat, facilitando el regreso de los usuarios hacia el centro de la ciudad.
Refuerzo de la L33 hacia Camp Redó, s’Escorxador y Son Fuster
La línea 33 también contará con un refuerzo especial tras el concierto. Este servicio permitirá conectar el entorno de Son Moix con barrios como Camp Redó y s’Escorxador, a través del corredor de General Riera, hasta llegar a Son Fuster.
Además, la L33 pasará por el área de intercambio de Plaça Espanya, lo que facilitará el enlace con otras líneas de la red de la EMT Palma.
Recomendación para los asistentes
El Ayuntamiento recomienda a los asistentes al concierto utilizar el transporte público en Palma para evitar retenciones y problemas de aparcamiento en los accesos al Estadio Mallorca Son Moix, especialmente durante las horas previas al inicio del evento y al finalizar el espectáculo.
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