Palma autoriza la conversión de un edificio catalogado de la calle Concepció en un hotel de dieciocho plazas

La Comisión del Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma ha autorizado este martes la transformación en hotel de un edificio catalogado de la calle Concepció. El inmueble pasará de uso residencial y comercial a establecimiento hotelero de lujo con 18 plazas turísticas repartidas en ocho habitaciones. Ubicado en el número 32, este casal es colindante con el hotel Concepció by Nobis, otro de los establecimientos turísticos de lujo que proliferan por el Casc Antic.

La finca figura en el catálogo municipal bajo la denominación Can Feliu y Can Nadal, y data de 1886. Su protección impide crecer en volumen y obliga a conservar, consolidar, restaurar o rehabilitar tanto la estructura como la fachada. También impone la preservación de elementos interiores singulares, entre ellos un artesonado de madera en la planta noble y varias puertas decoradas.

El edificio actual es fruto de sucesivas agregaciones y segregaciones de antiguas casas, y se distribuye en sótano, planta baja, dos pisos y cubierta, con patio interior y otro patio posterior. Anteriormente albergaba una antigua tienda en planta baja y una vivienda en los niveles superiores.

En mayo de 2025 el Ayuntamiento inició su catalogación, un trámite necesario para que este inmueble, cuya estructura se remonta al siglo XV, cambie ahora su uso de residencial a hotelero. De este modo, seguirá el camino de otros casales singulares del Casc Antic que se someten a rehabilitaciones de calado para reabrir sus puertas a turistas.

La promotora responsable de la rehabilitación es Genova PMA Spain SLU y los autores del proyecto son los arquitectos Jordi Herrero y Eduardo García Acuña. La intervención aprobada plantea eliminar elementos anacrónicos y añadidos sin valor histórico incorporados con el paso de los años, pero manteniendo los elementos señalados por el arqueólogo Rafael Turatti, cuyos estudios sirven de base documental al proyecto. La filosofía de la reforma pasa por conservar el volumen y la estructura existente, mantener la fachada y actuar con un criterio de intervención reversible y reconocible, de forma que las nuevas piezas no falseen la lectura histórica del inmueble.

Preservación de las escaleras históricas

Uno de los puntos más relevantes de la operación será la reorganización interior. Hoy las distintas plantas están desconectadas entre sí y funcionan de forma independiente. El proyecto propone mantener las escaleras históricas ya existentes, pero añadir una nueva escalera circular exenta, diseñada para no desvirtuar los paramentos verticales ni borrar las huellas arquitectónicas del edificio. A ello se sumará un ascensor que enlazará todas las plantas desde la baja hasta el segundo piso.

La reforma también incluye la conservación íntegra de la fachada de sillería de marés, con trabajos de reparación, consolidación y saneamiento allí donde sea necesario.

En la planta baja se habilitarán la recepción, un bar-restaurante, espacios técnicos y parte del alojamiento, incluida una unidad adaptada para personas con movilidad reducida. El resto de las habitaciones se distribuirán en las plantas superiores, hasta completar las 18 plazas turísticas autorizadas.