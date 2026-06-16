Noche de Sant Joan 2026 en Palma: programa de actividades, actuaciones y horarios

La verbena de Sant Joan de Palma volverá a llenar el Parc de la Mar el próximo 23 de junio con una programación que combinará fuego, música y tradición popular y que tendrá como broche final la actuación de la banda mallorquina Xanguito. El Ayuntamiento y la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, entidad que impulsa esta celebración, han presentado este martes el programa de una de las noches festivas más emblemáticas del calendario palmesano.

La fiesta arrancará a las 20.00 horas con el encendido del 'fogueró' mediante la Flama de la Llengua, con participación de la Obra Cultural Balear. A continuación, a las 20.15, llegará el correfoc infantil, en el que participarán las colles Enfocats, Kinfumfa, Patits Encabritats y Realment Cremats.

La música tomará el relevo a las 21.00 con una actuación de ball de bot del grupo Al-Mayurqa. Después, a las 22.00, se celebrará el pregón de las fiestas, que este año incorporará como novedad un monólogo satírico a cargo de Santi Liébana. Antes del gran 'correfoc', la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, dirigirá unas palabras de bienvenida.

Cartel de la Noche de Sant Joan que se celebrará el 23 de junio. / DM

El 'correfoc' principal empezará a las 22.30 horas y reunirá a las colles Enfocats, Realment Cremats, Kinfumfa, Ses Germanies, Illa Galera y Maleïts Encabritats, además de las bèsties de foc Drac i Guardians de Sant Jordi, Òliba de la Real y Es Drac de na Coca.

La noche culminará a las 23.30 con el concierto de Xanguito, una de las formaciones más reconocibles de la escena musical balear. En el acto de presentación también se ha destacado la participación de la actriz y directora de teatro Cristina Francioli.

En la presentación han intervenido la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca; la presidenta de la federación vecinal, Maribel Alcázar; y el vicepresidente de la entidad, Biel González, junto a otros representantes vecinales. Roca ha subrayado que la revetla es "una de las noches más emblemáticas y queridas del calendario festivo de Palma" y ha querido reconocer especialmente "la labor de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, impulsora de esta celebración desde hace décadas".

La edil ha recordado además que se trata de una fiesta nacida de la iniciativa vecinal en el Puig de Sant Pere y consolidada desde que la federación asumió su organización en 1987. "La Revetla de Sant Joan es un símbolo de nuestro patrimonio y de nuestras tradiciones", ha afirmado, antes de apelar a la responsabilidad ciudadana para que la noche transcurra de forma "segura y cívica".

Alcázar: "Que la gente traiga efectivo"

Alcázar ha calificado la verbena de "una fiesta ciudadana, participativa, divertida, satírica y reivindicativa" a la que "todo el mundo es bienvenido porque está hecha desde nuestras raíces". Asimismo, la presidenta de la Federació ha pedido a los asistentes que "traigan efectivo" para pagar en las barras porque en ocasiones el sistema para pagar con tarjeta "se colapsa".

Finalmente, ha celebrado que en breve firmarán un convenio con el Ayuntamiento para que esta entidad disfrute de "una subvención directa y nominal recogida en los presupuestos municipales" para organizar la fiesta.