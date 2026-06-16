Cort quiere desmantelar uno a uno todos los asentamientos de Palma tras el desalojo de la antigua cárcel

El camino que abrió el Ayuntamiento de Palma el pasado miércoles con el desalojo de la antigua cárcel tendrá más recorrido. Tomando como referencia aquella intervención, que se solventó con la salida de cerca de 80 personas de manera pacífica, Cort planea desmantelar todos los asentamientos de personas sin hogar repartidos por la ciudad en espacios públicos, incluyendo parques, jardines y edificios okupados que son titularidad del propio Consistorio, el Govern o el Consell.

La hoja de ruta municipal pasa por actuar uno por uno sobre los distintos asentamientos. La idea es repetir el ejemplo de la antigua cárcel y acometer diferentes procesos de recuperación posesoria de manera escalonada y ofreciendo recursos asistenciales a quienes los necesiten. Del mismo modo, y como sucedió con el caso de la prisión, se detendrá a personas extranjeras que por algún motivo tengan una orden de expulsión.

El Ayuntamiento tiene identificados desde hace tiempo tanto los asentamientos como a las personas que viven en ellos. El equipo de gobierno municipal del PP, con Jaime Martínez a la cabeza, considera que durante las dos últimas legislaturas de izquierdas se miró hacia otro lado permitiendo que estos asentamientos crecieran.

Cort dispone ya de información sobre los perfiles de quienes viven en esos asentamientos, con especial atención a los casos de personas vulnerables, menores o situaciones de riesgo por fenómenos meteorológicos extremos como una DANA. En esos supuestos, el Consistorio intervendrá para garantizar la integridad de las personas y desalojar esos espacios.

En los próximos días Martínez tiene previsto detallar cómo llevará a cabo este planteamiento y en qué asentamientos se intervendrá. Hay que recordar que en la actualidad el más numeroso es el de Son Bordoy, donde unas doscientas personas viven en infraviviendas en unos terrenos en los que se prevé la próxima construcción de 750 viviendas.

Este caso, sin embargo, tiene algunas particularidades porque estos residentes se instalaron allí con permiso del entonces alcalde Joan Fageda y a finales del año pasado la Policía Local de Palma les entregó una orden de desalojo que por ahora han obviado.

También caravanas

Hace un año, Cort hablaba de unas 600 personas sin techo identificadas en Palma, cifra que según las estimaciones de los Servicios Sociales municipales no ha variado mucho. El Consistorio tiene definido un mapa que incluye asentamientos, inmuebles de titularidad pública okupados y caravanas aparcadas en lugares en los que no tienen autorización.

Para abordar este proceso, el Ayuntamiento asegura que trabajará en colaboración con entidades como Médicos del Mundo, Cruz Roja o Cáritas. De este modo el desalojo de la antigua cárcel, presentado por Cort como un éxito, tendrá continuidad en otras ubicaciones del municipio. Hay que recordar que Cort planea demoler el recinto penitenciario y construir 139 viviendas sociales de rotación destinadas a determinados colectivos como jóvenes, mayores o mujeres víctimas de violencia de género.