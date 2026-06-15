Recogida de firmas contra los baños de pago en el mercado de Pere Garau: "La Policía Local me echó"

Continúa la polémica por el cobro de 50 céntimos para utilizar los baños del mercado municipal de Pere Garau. Una vecina del barrio, Francisca Molleja, ha iniciado una recogida de firmas para reclamar que el acceso a los aseos vuelva a ser gratuito o que, en su defecto, el Ayuntamiento habilite alternativas para los usuarios del mercado.

La iniciativa de esta vecina surge semanas después de que el mercado implantara un sistema de pago obligatorio para acceder a los lavabos mediante un torno. Los responsables del recinto defienden la medida como una forma de mejorar la limpieza y evitar comportamientos incívicos.

Sin embargo, Molleja considera que el sistema perjudica especialmente a los clientes habituales y a las personas mayores que frecuentan el mercado. La vecina asegura que ya ha reunido alrededor de un centenar de firmas de apoyo entre compradores y usuarios habituales del recinto.

Molleja estuvo recogiendo firmas el sábado por la mañana en el mercado. Sin embargo, según explica a este diario, la Policía Local acudió al lugar, requerida por los responsables del recinto, y le pidió que abandonara el interior de las instalaciones.

«Me identificaron y me dijeron que no podía seguir recogiendo firmas dentro del mercado, me echaron», relata Molleja. Pese a haber tenido que abandonar el recinto, asegura que seguirá adelante con la campaña: «Voy a continuar recogiendo firmas todos los sábados, pero lo haré fuera del mercado», afirma. La vecina sostiene que su objetivo no es representar a ninguna asociación ni colectivo concreto, sino actuar como clienta habitual del mercado. «Lo hago a título personal y como ciudadana», señala.

Entre las peticiones que pretende trasladar al Ayuntamiento figura aclarar a dónde se destina exactamente el dinero que se recauda mediante este cobro. También reclama a Cort que estudien alternativas para garantizar el acceso a un servicio básico en una instalación municipal que recibe a centenares de personas a diario.

El ticket que le dieron a Francisca Molleja cuando reclamó un comprobante de la transacción. / Manu Mielniezuk / MANU MIELNIEZUK

Molleja considera que las características de Pere Garau son distintas a las de otros mercados de la ciudad debido a la intensa actividad comercial y al mercado ambulante que se instala en sus alrededores. Por eso, plantea que el Consistorio valore la instalación de baños públicos en el exterior durante los días de mayor afluencia si el sistema de pago se mantiene.

La vecina asegura que presentará hoy ante el Ayuntamiento el escrito con todas las peticiones. En caso de no obtener respuesta, asegura, acudirá a otras instituciones para seguir defendiendo sus reivindicaciones. Mientras tanto, pretende seguir recogiendo firmas cada sábado frente al mercado para sumar más apoyos y trasladar a Cort el rechazo de los usuarios al cobro por utilizar los aseos municipales.