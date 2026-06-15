El PSOE de Palma denuncia el "abandono" de Son Güells y exige más seguridad, transporte y limpieza

El PSOE de Palma llevará al pleno de junio una moción con siete propuestas para tratar de corregir las principales carencias que, a su juicio, arrastra Son Güells, un barrio que los socialistas describen como falto de seguridad, transporte público, limpieza y equipamientos básicos.

La iniciativa incluye medidas para acabar con el llamado "turismo de basuras", dotar al barrio de un policía de barrio fijo, mejorar el transporte público, habilitar más parques infantiles y revertir la cesión de los solares dotacionales que, según denuncia la formación, el equipo de gobierno quiere destinar a promociones residenciales en lugar de reservarlos para servicios públicos.

El regidor socialista Pepe Martínez ha cargado con dureza contra el alcalde, Jaime Martínez, al que acusa de dar prioridad a la rentabilidad urbanística frente a las necesidades vecinales. "Son Güells es un barrio abandonado, y al alcalde lo único que le preocupa es la rentabilidad de las promociones urbanísticas que se harán al lado y no los vecinos", ha afirmado.

El PSOE sostiene que los residentes del barrio arrastran desde hace tiempo una larga lista de déficits. Según Martínez, "los vecinos se quejan de un turismo de basura constante, que no tienen servicios, no tienen centro social, no tienen centro de salud, no tienen centro educativo...". En ese contexto, critica especialmente que los dos solares disponibles en la zona no se hayan reservado para equipamientos. "Este alcalde ha decidido darlos a fondos de inversión para que hagan pisos a 1.600 euros al mes", ha denunciado.

400 caravanas

Los socialistas vinculan además parte de la tensión en Son Güells con la acumulación de caravanas en la zona. A su juicio, la política municipal de persecución de estos vehículos por otros puntos de la ciudad ha acabado concentrando unas 400 en un mismo barrio, con una convivencia que, según advierten, "está al límite" y sin la cobertura suficiente de policía de proximidad.

La moción que presentará el PSOE plantea, en primer lugar, que el Ayuntamiento desista de desprenderse de los solares dotacionales de Son Güells para que el barrio pueda disponer en el futuro de escuelas, centros de salud o centros de día.

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También pide garantizar una solución residencial para todas las familias con menores que viven en caravanas, reforzar la limpieza para acabar con el "turismo de escombros y basuras", asegurar que el barrio cuente con un agente de referencia, dotarlo de transporte público, crear más parques infantiles y forzar la venta del suelo acaparado por especuladores.