La Policía Local de Palma desmantela varios mercadillos ilegales de segunda mano en Son Gotleu
Agentes del Grupo de Actuación Preventiva levantaron dos actas por venta ambulante y decomisaron el género expuesto en plena calle
La Policía Local de Palma ha intervenido varios mercadillos ilegales de venta de productos de segunda mano en el barrio de Son Gotleu, en una actuación desarrollada el pasado viernes por la tarde tras las quejas trasladadas por vecinos de la zona. El operativo se llevó a cabo en la calle Indalecio Prieto y corrió a cargo de agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), que identificaron a los vendedores y levantaron dos actas por venta ambulante ilegal.
Además, los policías procedieron al decomiso y retirada de los productos y enseres que estaban expuestos en la vía pública. Según ha informado el Ayuntamiento, los puestos ocupaban prácticamente toda la calle, dificultando el tránsito de peatones y obstaculizando distintos accesos.
La intervención en Son Gotleu se suma a otros operativos desarrollados la semana pasada contra la venta ambulante ilegal en Platja de Palma y s'Hort del Rei, donde fueron intervenidos 11 puntos de venta y se incautó también el material expuesto.
Con esta nueva actuación, Cort subraya su intención de reforzar el control sobre la ocupación irregular del espacio público, al tiempo que vincula estos operativos a la defensa de la convivencia vecinal y a la protección del comercio local.
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