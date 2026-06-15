Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva vida AgamaMegaricos en MallorcaVirgili quiere irse del MallorcaCancelación vuelo Ibiza-PalmaCondena Rafa MirViajes de estudios Cala Rajada
instagramlinkedin

La Policía Local de Palma desmantela varios mercadillos ilegales de segunda mano en Son Gotleu

Agentes del Grupo de Actuación Preventiva levantaron dos actas por venta ambulante y decomisaron el género expuesto en plena calle

Operativo en Son Gotleu contra la venta ilegal.

Operativo en Son Gotleu contra la venta ilegal. / Cort

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Palma

Palma

La Policía Local de Palma ha intervenido varios mercadillos ilegales de venta de productos de segunda mano en el barrio de Son Gotleu, en una actuación desarrollada el pasado viernes por la tarde tras las quejas trasladadas por vecinos de la zona. El operativo se llevó a cabo en la calle Indalecio Prieto y corrió a cargo de agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), que identificaron a los vendedores y levantaron dos actas por venta ambulante ilegal.

Además, los policías procedieron al decomiso y retirada de los productos y enseres que estaban expuestos en la vía pública. Según ha informado el Ayuntamiento, los puestos ocupaban prácticamente toda la calle, dificultando el tránsito de peatones y obstaculizando distintos accesos.

Operativo contra la venta ilegal en Son Gotleu.

Operativo contra la venta ilegal en Son Gotleu. / Cort

La intervención en Son Gotleu se suma a otros operativos desarrollados la semana pasada contra la venta ambulante ilegal en Platja de Palma y s'Hort del Rei, donde fueron intervenidos 11 puntos de venta y se incautó también el material expuesto.

Noticias relacionadas

Con esta nueva actuación, Cort subraya su intención de reforzar el control sobre la ocupación irregular del espacio público, al tiempo que vincula estos operativos a la defensa de la convivencia vecinal y a la protección del comercio local.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • Son Gotleu
  • Ayuntamiento de Palma
  • Policía Local de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El parque hinchable más grande de España llega a Palma: horarios, precios y juegos
  2. Denuncian ante fiscalía al jefe de la Policía Local de Palma por borrar unas imágenes
  3. Santa Catalina se queda fuera de la ampliación de la ORA por la presencia de coches aparcados en las aceras
  4. El Paseo del Born de Palma se consolida como epicentro del lujo: Loewe vuelve a sus orígenes en Mallorca con una nueva tienda
  5. Javier González, caravanista: «Los hijos y nietos de mallorquines acabarán como yo en caravanas»
  6. El Ayuntamiento de Palma mantiene que eliminará el conflictivo carril bici de Blanquerna este año
  7. Sorpresa entre los vecinos de Palma: Etihad instala una caseta para tomar cafés y promocionar su primer vuelo a Mallorca
  8. Me han echado con mi mujer embarazada': las historias tras el desalojo de la antigua cárcel de Palma

La Policía Local de Palma desmantela varios mercadillos ilegales de segunda mano en Son Gotleu

La Policía Local de Palma desmantela varios mercadillos ilegales de segunda mano en Son Gotleu

Palma programa nuevas visitas nocturnas y diurnas al cementerio para conocer sus secretos

Palma programa nuevas visitas nocturnas y diurnas al cementerio para conocer sus secretos

El PSOE de Palma denuncia el "abandono" de Son Güells y exige más seguridad, transporte y limpieza

El PSOE de Palma denuncia el "abandono" de Son Güells y exige más seguridad, transporte y limpieza

Més exige a Cort un plan de choque contra el "colapso" de movilidad en Palma

Més exige a Cort un plan de choque contra el "colapso" de movilidad en Palma

Recogida de firmas contra los baños de pago en el mercado de Pere Garau: "La Policía Local me echó"

Recogida de firmas contra los baños de pago en el mercado de Pere Garau: "La Policía Local me echó"

Denuncia que su hija con una discapacidad intelectual vive en un piso del IBAVI sin ventanas en Palma

La fuente de la plaza de la Reina, cubierta de espuma por un nuevo acto vandálico

Sant Agustí se vuelve más internacional: cafeterías de especialidad, inmobiliarias y un puerto más selecto

Sant Agustí se vuelve más internacional: cafeterías de especialidad, inmobiliarias y un puerto más selecto
Tracking Pixel Contents