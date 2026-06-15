Palma programa nuevas visitas nocturnas y diurnas al cementerio para conocer sus secretos

El cementerio municipal de Son Tril·lo de Palma volverá a abrirse este año a las visitas guiadas con una nueva programación de 15 recorridos diurnos y nocturnos entre junio y diciembre. El Ayuntamiento ha presentado este calendario con la intención de acercar a la ciudadanía la historia, el patrimonio artístico y arquitectónico y algunos de los espacios más singulares de este recinto funerario.

La programación arrancará el próximo 19 de junio con la primera visita nocturna, una fórmula que se repite cada año en los meses de verano y otoño y que convivirá con recorridos diurnos hasta final de 2026.

Las rutas permitirán seguir la evolución histórica del cementerio desde su creación, conocer sus sucesivas ampliaciones y detenerse en algunos de los panteones, monumentos y rincones más representativos de Son Tril·lo. Durante el recorrido se abordarán también cuestiones relacionadas con la arquitectura funeraria, la simbología presente en esculturas y sepulcros y el valor patrimonial de un conjunto muy ligado a la historia de Palma.

Entre los nombres propios que aparecerán durante las visitas figuran personalidades enterradas en el recinto como Francesc de Borja Moll, Joan Alcover, Josep Maria Llompart o Emili Darder, además de distintos episodios históricos vinculados a la ciudad. El itinerario incluye también espacios singulares como las catacumbas, el mausoleo de los militares italianos, el panteón de aviación, varios conjuntos escultóricos y los jardines y árboles del cementerio.

Una de las particularidades del programa volverá a ser la colaboración de Teatrix, que incorporará lecturas dramatizadas y pequeñas intervenciones escénicas inspiradas en textos históricos y literarios relacionados con algunos de los personajes y episodios que forman parte del recorrido.

Calendario de visitas

El calendario previsto es el siguiente: 19 y 26 de junio a las 22.00; 27 de junio a las 11.00; 25 de julio y 29 de agosto a las 19.00; 18 y 25 de septiembre a las 22.00; 26 de septiembre a las 11.00; 23 y 30 de octubre a las 22.00; 24 de octubre a las 11.00; 6 y 13 de noviembre a las 22.00; 28 de noviembre a las 11.00; y 26 de diciembre también a las 11.00.

Las entradas para participar en estas visitas pueden obtenerse a través de la web municipal habilitada para este programa.