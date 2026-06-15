Més exige a Cort un plan de choque contra el "colapso" de movilidad en Palma

Més per Palma ha presentado una proposición para impulsar un plan de choque contra la saturación de la movilidad en Palma, una iniciativa con la que pretende responder al "aumento de los atascos en los accesos a la ciudad, la saturación del transporte público y la falta de alternativas eficaces para los residentes".

La formación ecosoberanista sostiene que el actual modelo de movilidad ha llevado a Palma a una situación de "colapso" y acusa al equipo de gobierno del PP de limitarse a gestionar los embotellamientos en lugar de aplicar medidas que eviten que se produzcan. "El problema del PP es que actúa como si el colapso fuera inevitable. No lo es", ha afirmado el portavoz de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras.

Entre las propuestas planteadas figura el refuerzo de las líneas de la EMT con más demanda y la creación de nuevos carriles segregados para los autobuses, con el objetivo de impedir que el transporte público quede atrapado en los mismos atascos que el coche privado. Més sostiene que esta estrategia ya ha demostrado su eficacia en ciudades como Viena o Ámsterdam, donde ha contribuido a hacer más fiable el servicio y a reducir la dependencia del vehículo particular. "Si la gente ve que con el autobús tardará igual que en coche porque está igualmente atrapado dentro de un atasco, difícilmente cambiará sus hábitos", sostiene Contreras.

La proposición también incluye la creación de una red metropolitana de aparcamientos disuasorios conectados con líneas de autobús, de forma que quienes llegan a Palma puedan dejar su vehículo en la periferia y completar el trayecto en transporte público. A juicio de Més, esta medida permitiría rebajar la presión sobre el centro urbano. "Mientras el PP pretende gestionar los atascos una vez ya están ahí, nosotros planteamos medidas para que no lleguen a producirse", resume el portavoz.

El ejemplo de Gante y Pontevedra

Otro de los ejes del plan pasa por desplegar una red de corredores verdes que conecte los barrios entre sí y con el centro mediante itinerarios seguros para peatones y ciclistas. La formación cita como referencias casos como Pontevedra y Gante, ciudades que, según defiende, han logrado reducir de forma notable la presencia de coches en el espacio urbano y mejorar la calidad de vida de los residentes. "Cuando observamos las ciudades que lideran los rankings de calidad de vida, vemos un patrón muy claro: menos dependencia del coche y más espacio para las personas", ha señalado Contreras.

La propuesta se completa con la creación de un sistema municipal de monitorización de la movilidad y de la saturación turística que permita detectar en tiempo real los puntos más congestionados y adaptar los servicios públicos a las necesidades reales de la ciudad.

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Més sostiene que el problema actual de Palma no nace de un exceso de usuarios del transporte público, sino de la falta de planificación y de un modelo que sigue girando en torno al coche privado. "Para el PP, los autobuses llenos son un problema. Nosotros vemos una oportunidad. Cada persona que utiliza el transporte público significa un coche menos colapsando Palma", ha concluido Contreras.