Denuncia que su hija con una discapacidad intelectual vive en un piso del IBAVI sin ventanas en Palma

Una madre de Palma, Fany Coll, ha denunciado que el IBAVI adjudicó a su hija, una joven con discapacidad intelectual, una vivienda pública sin ventanas en una promoción de protección oficial del barrio de Es Fortí. Se trata, según explica, de un semisótano que le fue asignado en septiembre a través de una entidad que trabaja con personas con discapacidad y en el que, asegura, su hija se ve obligada a vivir con las puertas abiertas para poder ventilar y soportar el calor.

La madre sostiene que la vivienda cuenta con cuatro puertas, pero que dos de ellas son fijas y no pueden abrirse. Las otras dos sí son practicables, una es el acceso principal a la vivienda desde un patio interior y otra da al dormitorio; al no haber ventanas tiene que tener abierta al menos una puerta "para no asfixiarse".

Ese escenario, denuncia, obliga a su hija a renunciar a la intimidad y a asumir un problema de seguridad. "Tiene que estar con la puerta abierta y mi hija no tiene ninguna intimidad", explica. En la parte trasera tampoco hay salidas al exterior porque, al ser un semisótano, la vivienda queda encajada sin ventilación cruzada. "Con estos días de mucho calor se asfixia", añade la madre, preocupada además por lo que pueda ocurrir en pleno verano.

Coll lleva meses tocando a diferentes puertas para denunciar su situación, incluida la de la Defensora de la Ciudadanía de Palma. Fruto de su insistencia, estos últimos días el IBAVI ha movido ficha y se ha comprometido a realizar una serie de mejoras. La semana pasada le pusieron una puerta batiente que "deja cuatro centímetros para que pase el aire". También se ha comprometido a ponerle aire acondicionado gratis y cerrar con llave el acceso que da al patio interior para que no puedan entrar personas ajenas al inmueble.

Esta madre considera que estas medidas "son insuficientes" porque no resuelven el problema de fondo, que es la ausencia de ventanas. Más aún tratándose de un semisótano sin ninguna otra abertura. En todo caso, celebra que el cambio de postura del IBAVI porque, recuerda, en los meses anteriores le impidieron que modificara la carpintería acristalada de la fachada para abrir algún hueco y le propusieron que su hija pusiera cortinas para poder tener la puerta abierta preservando su intimidad.

Vivir "con dignidad"

Subraya que se están vulnerando los derechos de su hija, una joven que solo quiere emanciparse y a la que, a su juicio, la administración debería proteger especialmente. "Doy las gracias a las administración pública por facilitar a mi hija una vivienda para que viva sola, pero no a cualquier precio porque esto no es vivir con dignidad", manifiesta Coll, que la semana pasada dio a conocer su caso en 'Es Fortí en directe', un canal de Youtube lanzado por la asociación de vecinos del barrio.

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Coll añade además un dato que le genera aún más malestar: en este edificio de 25 viviendas hay tres semisótanos y, según denuncia, precisamente esas viviendas se han adjudicado a personas con discapacidad intelectual. "Es mucha casualidad", apunta.