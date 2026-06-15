El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso de traspaso de saldo de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única
De esta manera, la antigua Tarjeta Ciudadana permanecerá en vigor solo para realizar algunos trámites
El Consorci de Transports de Mallorca - EMT se ha puesto en marcha y a partir de este lunes 15 de junio realiza el traspaso íntegro del dinero ingresado en la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única o Intermodal. La entidad, una vez ingresado el saldo en la tarjeta de transporte, notifica a los usuarios este traspado a través de un correo electrónico.
A través de un proceso automático, el dinero acumulado viaja a la nueva cuenta o a la que ya permanecía vinculada a la tarjeta TIB. Pese a todo, cabe recordar que el Govern decidió el pasado diciembre mantener la bonificación total de este servicio que lleva en vigor desde el 2023 y que permanecerá a lo largo del 2026. Aunque esta rebaja continúe, la totalidad del importe no se verá afectado.
Con esta última medida, la Tarjeta Ciudadana ya ha perdido casi todo su valor desde que llegó hace dos décadas. Su principal función, validar la entrada al metro de Palma y a la EMT, ha quedado opacada por la aparición de la Tarjeta Única, la tarjeta que unifica el acceso a todo el transporte público de Mallorca.
En la actualidad, tan solo queda vigente para certificar la residencia en la capital balear, para obtener gratuitamente por Internet el certificado de residencia para viajes y pagar los abonos de las instalaciones deportivas del Institut Municipal de l'Esport (IME).
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