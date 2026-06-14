La fuente de la plaza de la Reina, cubierta de espuma por un nuevo acto vandálico
La espuma se ha acumulado en la fuente y el viento la ha desplazado por distintos puntos de la plaza
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Palma
La fuente de la plaza de la Reina de Palma ha estado este domingo cubierta de espuma después de que alguien vertiera jabón en el agua. La espuma blanca se ha acumulado en el interior de la fuente y, debido al viento, también se ha desplazado hacia otras zonas de la plaza, llamando la atención de vecinos, turistas y viandantes que pasaban por el centro de la ciudad.
No es la primera vez que se produce un episodio similar. Ya ha habido actos vandálicos similares en fuentes públicas, donde se ha vertido jabón o productos que provocan la aparición de grandes cantidades de espuma.
Por el momento no ha trascendido la identidad de los responsables, pese a que este es uno de los espacios más transitados del centro de la ciudad.
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