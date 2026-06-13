El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja un segundo premio en Palma

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 13 de junio, ha dejado un segundo premio en Palma, en concreto, en la administración número 20, situada en la calle Francisco Manuel de los Herreros.

El segundo premio ha recaído sobre el número de 71.657 y está dotado con 120.000 euros al número, es decir, 12.000 euros cada décimo.

Otros premios de la Lotería Nacional hoy

Además, de en Palma, este número ha dejado premios en las administraciones nº 4 de Leioa (Bizkaia); nº 353 de Madrid; y nº de Gondomar (Pontevedra).

El primer premio ha recaído sobre el número 69.497 y está dotado de 600.000 euros al número, es decir, 60.000 euros por cada décimo.

Este número se ha vendido en el despacho receptor nº 19585 de Aldeanueva de la Vera, situada en la avenida de Extremadura, 89, y también en el despacho nº 05855 de Tarbenas (Almería); en el despacho nº 31350 de El Provencio (Cuenca); en el nº 36825 de Vélez de Benaudalla (Granada); en el nº 48445 de Logroño (La Rioja); en el nº 86925 de Cambados (Pontevedra); y en el nº 67490 de Punta del Hidalgo (Santa Cruz de Tenerife); así como en las administraciones nº 9 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); nº de Algorta (Bizkaia) y nº de Laracha (A Coruña).