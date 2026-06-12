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Un turista tumbado en plena tienda sorprende a los transeúntes del centro de Palma

La apertura del nuevo local de Meller en Sant Miquel está generando colas de miradas y debate entre los que interpretan el gesto como una crítica al turismo

Un turista tumbado en plena tienda sorprende a los transeúntes del centro de Palma

Un turista tumbado en plena tienda sorprende a los transeúntes del centro de Palma / DM

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Duna Márquez

Palma

La apertura de la nueva tienda de la marca de gafas de sol Meller en el centro de Palma ha venido acompañada de una instalación que no está pasando desapercibida para quienes transitan por la zona. En pleno Carrer Sant Miquel, el escaparate se ha convertido en un punto de atención constante debido a una escultura hiperrealista que ha generado sorpresa entre vecinos y visitantes.

La pieza representa a un supuesto turista tumbado en una hamaca blanca de plástico, tomando el sol con un evidente tono de piel enrojecido, un pequeño bañador azul y uno de los modelos de gafas de la firma. El nivel de detalle, desde el brillo de la piel hasta las marcas de quemaduras solares, ha provocado que muchos transeúntes se detengan unos segundos para comprobar si se trata de una persona real.

Bon dia Montse!! Avui quines peces del Mallorca Live Festival faràs? Com que jo hi seré per allà, puc fer de suport en el que hagis de menester. Per exemple, si fas peça dels primers a entrar i crònica general del festival, jo puc fer peces complementàries com dels artistes mallorquins/illencs,... El que em diguis, també faré vídeos per a xarxes

Un turista tumbado en plena tienda sorprende a los transeúntes del centro de Palma / DM

Entre la sorpresa y la controversia

La instalación ha despertado reacciones diversas. Por un lado, hay quienes valoran la propuesta como una acción creativa que refuerza la identidad visual de la marca y convierte el local en un reclamo singular dentro de una de las calles más transitadas del centro de Palma. Por otro, algunos viandantes y usuarios en redes sociales han interpretado la escena como una referencia directa al turismo masivo en Mallorca, lo que ha generado comentarios críticos sobre el mensaje que transmite la instalación en un contexto especialmente sensible para la ciudad.

Un turista tumbado en plena tienda sorprende a los transeúntes del centro de Palma

Un turista tumbado en plena tienda sorprende a los transeúntes del centro de Palma / DM

La tienda se ubica en un local de Carrer Sant Miquel donde anteriormente operaba un comercio de accesorios juveniles y bisutería. Con esta apertura, Meller refuerza su presencia física en España y suma un nuevo punto de venta a su red internacional. La firma española de gafas de sol, que actualmente opera también en Barcelona, Valencia, París y Ámsterdam, ha acelerado su expansión tras la entrada de capital de la compañía Lenskart, que adquirió el 80% de la empresa en agosto de 2025, según informó la propia marca.

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Mientras tanto, la instalación se ha convertido en uno de los elementos más comentados del entorno comercial de la calle, donde el flujo constante de peatones alimenta la curiosidad y el debate en torno a su significado.

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