Sorpresa entre los bomberos de Palma porque el Consell no les avisó del incendio de Magaluf pese a estar a solo 15 minutos

Sorpresa entre los bomberos de Palma porque el Consell dio aviso del incendio de Magaluf a los de Llucmajor y no a ellos pese a que se encontraban más cerca del edificio en el que el jueves murieron dos personas. Señalan que el parque de sa Teulera estaba a sólo 15 minutos del inmueble y que por tanto se incumplió un protocolo en vigor entre el Ayuntamiento de Palma y la institución insular que autoriza a los bomberos de Palma a intervenir en incendios declarados en municipios limítrofes si están más cerca.

El Consell dio aviso a los bomberos de Llucmajor y a los de Santa Ponça, pero este parque contaba con solo cinco profesionales. La institución insular defiende que tomó esta decisión porque inicialmente se pensaba que se trataba de un fuego en una cocina. Cuando se hizo evidente que el incendio era más grave, se descartó dar aviso a los de Palma porque "los de Llucmajor ya estaban en ruta".

Acerca de la aplicación del convenio de colaboración entre bomberos de distintos municipios, el Consell señala que se aplica "habitualmente y con normalidad", pero en este caso insisten en que inicialmente no vieron la necesidad de alertar a los de Ciutat.

Quince minutos

Los bomberos de Palma lamentan que desde sa Teulera hubieran llegado a Magaluf en 15 minutos. Por contra, los de Llucmajor tardaron al menos entre 25 minutos y media hora, por lo que cuando llegaron el fuego ya estaba más desarrollado.

Noticias relacionadas

El incendio se declaró a las cinco y media de la mañana en un bloque de viviendas de Magaluf, al parecer por un fallo eléctrico en la nevera. Los bomberos rescataron a una docena de personas que habían quedado atrapadas por la densa humareda que se extendió por todo el inmueble.