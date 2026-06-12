Santa Catalina se queda fuera de la ampliación de la ORA por la presencia de coches aparcados en las aceras

Santa Catalina Nord se quedará de momento fuera de la ampliación de la ORA prevista este año a nuevos barrios de Palma. La presencia de vehículos aparcados encima de las aceras en buena parte de las calles de esta parte de la ciudad obligará al área de Movilidad a realizar una intervención para devolver ese espacio a los peatones antes de incluirlo en la nueva zona azul.

Calles como Monterrey, Murillo, Colubí, Ferro o Antich se destacan por la presencia de vehículos aparcados ocupando una parte de las dos aceras porque la calzada es demasiado estrecha. Cort estima que ordenar esta situación implicará la pérdida de unas 600 plazas de aparcamiento en todo el barrio porque solo se permitirá estacionar en uno de los dos lados de las calles afectadas. De este modo, podrán hacerlo en la calzada.

Esta reordenación está pendiente desde hace años y ligada a la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza Progrés que compense la pérdida de plazas para los residentes. Sin embargo, esta intervención parece todavía lejana.

La ampliación de la ORA en otros barrios sí avanza con la vista puesta en el último trimestre de 2026, periodo en el que el Ayuntamiento espera tener listo todo el sistema para que los residentes de los barrios afectados puedan estrenarlo ya en 2027.

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha explicado que el despliegue tiene dos patas que deben ir acompasadas. Por un lado, la parte física, con la instalación de parquímetros y la señalización horizontal. Por otro, una herramienta informatizada que debe estar plenamente operativa antes de activar la ampliación. "No podemos lanzar un pintado de azul si el sistema informático no está cerrado al cien por cien", ha resumido.

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Cien mil vecinos afectados

Según ha detallado, el Ayuntamiento trabaja con un calendario en el que entre octubre y diciembre podría empezar la renovación de tarjetas ORA, un momento que serviría también para comprobar si el sistema ya está en condiciones de implantarse. La ampliación afectará a algo más de 100.000 vecinos y a entre 40.000 y 60.000 vehículos, según las estimaciones municipales, y alcanzará a los barrios de Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Serralta, Son Oliva y Son Fortesa Sud.