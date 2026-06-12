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Cort blinda la antigua cárcel de Palma con el tapiado del recinto tras completar su desalojo

Inicia los trabajos para sellar los accesos al recinto y evitar nuevas okupaciones mientras continúan los trabajos de limpieza y adecuación del entorno

También retira las casetas prefabricadas junto al parque de Bomberos en las que han pernoctado dos noches varios de los desalojados

Un operario tapia la antigua cárcel de Palma este viernes.

Un operario tapia la antigua cárcel de Palma este viernes. / Cort

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado este viernes el tapiado de la antigua cárcel apenas dos días después del desalojo forzoso del recinto, ejecutado el miércoles en cumplimiento del auto judicial del pasado 29 de mayo. El objetivo ahora es asegurar el inmueble y evitar nuevas entradas en un espacio municipal que Cort quiere recuperar definitivamente tras más de una década okupado.

Los trabajos de cierre se prolongarán durante los próximos días y se suman a las tareas de limpieza, pintura y adecuación que el Ayuntamiento empezó ya este jueves en el perímetro de la antigua prisión. Según ha informado el Consistorio, se ha actuado sobre la fachada del muro, se ha limpiado y podado el parque colindante y se está acondicionando de forma general todo el entorno. El operativo se reforzará además con la futura instalación de un sistema de videovigilancia.

Trabajos para sellar la antigua cárcel de Palma.

Trabajos para sellar la antigua cárcel de Palma. / Cort

El desalojo, coordinado entre Policía Local y Policía Nacional, se saldó con la notificación de 78 personas. A día de hoy, según Cort, todos los ocupantes han abandonado el recinto y han recogido sus pertenencias.

Por otro lado, también este viernes han comenzado a retirarse los módulos prefabricados instalados junto al parque Central de Bomberos para ofrecer cobijo inmediato a quienes no tenían alternativa habitacional tras el desalojo. Han podido pernoctar allí las noches del miércoles y el jueves. Esta última hicieron uso de este recurso once personas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento asegura que los servicios sociales municipales mantienen el acompañamiento y la oferta de recursos a las personas afectadas. Durante el desalojo estuvieron también presentes entidades del tercer sector como Cáritas y la Fundació La Sapiència.

Retirada de los módulos prefabricados junto al parque de Bomberos.

Retirada de los módulos prefabricados junto al parque de Bomberos. / Cort

Once personas atendidas

Cort señala que once personas están siendo atendidas ya por estas entidades en distintos centros de acogida, de las cuales cinco se han incorporado a programas de formación. A ello se suman otras 45 personas derivadas en los últimos meses a programas de inserción social y laboral del IMAS.

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El Ayuntamiento da así por cerrada la ocupación de un recinto que, según sostiene, había generado durante años problemas de convivencia y seguridad para el entorno y para la comunidad educativa del centro escolar cercano. La decisión de recuperar la antigua cárcel se apoyó en informes de Policía Local, bomberos y servicios sanitarios, que alertaban del alto riesgo de incendio, de las malas condiciones de habitabilidad y de las dificultades de evacuación dentro del recinto en caso de emergencia.

La antigua cárcel de Palma está desocupada diez años después.

La antigua cárcel de Palma está desocupada diez años después. / Cort

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