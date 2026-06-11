La familia Piñero inaugura Terreno Barrio Hotel, un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes

Después de una larga reforma, el Terreno Barrio Hotel ya es una realidad. El nuevo establecimiento abrió sus puertas el pasado 1 de mayo y lo ha hecho con una gran acogida tanto por parte de los turistas como de los vecinos del barrio. De hecho, durante su primer mes de actividad, ha alcanzado un 95% de ocupación, con una clientela principalmente española en mayo, aunque también con visitantes procedentes de Estados Unidos; y actualmente, con una alta presencia de turistas ingleses de entre 35 y 50 años.

Durante un desayuno celebrado este jueves con los responsables del proyecto, el director del hotel, Nabil Aguilera, ha explicado que uno de los principales objetivos era “integrarse en el barrio y aportar una nueva vida a la zona de El Terreno". “Queremos ser un referente que conecte con la comunidad y donde apetezca venir y volver”, ha afirmado. El objetivo, para ellos, es que el establecimiento sirva como “punto de encuentro” entre los huéspedes, ya sean vecinos del barrio o visitantes de fuera.

El director ha destacado que, desde un primer momento, realizaron una declaración de intenciones con los vecinos para trasladarles el espíritu del proyecto. “Desde que hemos abierto han venido muchos vecinos a conocer las instalaciones”, ha señalado, resaltando, de nuevo, la buena acogida que ha tenido el hotel, a pesar de “algunas molestias puntuales” provocadas por el ruido de las obras durante la reforma.

Asimismo, el Terreno Barrio Hotel apuesta por una arquitectura circular y un diseño mallorquín, con obras de artistas como Albert Piña, autor de los cuadros del establecimiento; o Pedro Oliver, responsable de sus esculturas.

Además del alojamiento, el hotel busca convertirse en un espacio abierto al barrio a través de actividades gastronómicas y musicales gratuitas, una galería de arte en la que ya se han vendido numerosas obras y una cafetería abierta todos los días desde las 8 horas. También contará próximamente con un cine de barrio dedicado a la proyección de películas relacionadas con la gastronomía.

Con tres plantas y una azotea abierta al público todas las tardes durante el verano, el Terreno Barrio Hotel cuenta con diez plazas de aparcamiento y una zona habilitada para bicicletas. En cuanto a las futuras actividades, la dirección asegura que informará a través de sus redes sociales y, cuando el proyecto esté más consolidado, mediante newsletters. Tampoco descartan exportar este modelo de “hotel de barrio” a otros puntos de Mallorca e incluso fuera de la isla.

Prohens asiste a la inauguración de Terreno Barrio Hotel, en Palma / Oscar Quetglas

Inauguración institucional

A las 12 horas ha tenido lugar la inauguración oficial del Terreno Barrio Hotel, un acto al que ha asistido la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez. También estuvieron presentes la CEO de Piñero y propietaria del establecimiento, Encarna Piñero; las propietarias Isabel García, Isabel Piñero y Lydia Piñero, así como el director del hotel, Nabil Aguilera.

Durante el evento, los asistentes han realizado una visita por las instalaciones del nuevo establecimiento hotelero. La jornada ha concluído con un cóctel entre todos los invitados.