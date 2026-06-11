Sorpresa entre los vecinos de Palma: Etihad instala una caseta para tomar cafés y promocionar su primer vuelo a Mallorca

Los vecinos del centro de Palma han sido sorprendidos por la implantación de una caseta de Etihad en Plaza de la Porta Pintada, entre calle San Miguel y Plaza de España, este jueves. La aerolínea emiratí celebra la conexión con Mallorca, ya que este viernes vuela desde Abu Dabi directamente a la isla por primera vez.

La caseta, que todavía están montando operarios, está ubicada en uno de los lugares más céntricos de la ciudad con un elevado volumen de personas que pasan por la zona y reduce notablemente el espacio público de un lugar masificado en plena temporada turística.

Es un lugar cercano donde normalmente se sitúan puestos de castañas o incluso de dulces durante Navidad o las fiestas de Sant Sebastià. Por ahora, la oferta de cafés que anuncian está en inglés: desde clásicos a opciones más peculiares a ofertas especiales de Etihad como la Nube dorada de Mango.

Llegada del primer vuelo directo desde Abu Dabi

La nueva ruta abre una conexión directa entre Mallorca y Abu Dabi, sin necesidad de hacer escala en otros aeropuertos. Según consta en la web de la compañía, el primer vuelo que aterrizará en el aeropuerto de Palma será el EY115 a las 08.15 del 12 de junio. Unas dos horas después saldrá desde Palma el EY116 a las 10.30 con destino a Abu Dabi, donde tiene previsto aterrizar a las 19:00 horas.

Carteles publicitarios por toda Mallorca

Etihad lleva semanas anunciando con grandes carteles publicitarios su nuevo vuelo directo. El eslogan de la compaña es directo: "Mallorca, el lujo llega el 12 de junio".

Presentación del vuelo en Fitur

"Creo que más que abrir nuevas rutas, el objetivo es extender esta (la de Mallorca-Abu Dabi). Empezamos con tres vuelos a la semana y obviamente estamos buscando un vuelo diario a Mallorca entendiendo que abrimos esta ruta en los próximos meses", señaló Tiago Phillimore, representante de la compañía aérea en Fitur este año tras reunirse con miembros del Consell de Mallorca. Philmore también destacó "la gran oportunidad" que representa esta nueva conexión entre Baleares y los Emiratos Árabes.

"Para Etihad es muy importante la promoción de España como destino y representa una gran oportunidad llegar a Palma, creciendo de manera sostenible y apostando por la calidad de los turistas. Es una gran oportunidad para toda la gente de Mallorca de conocer los destinos de Etihad y Abu Dabi"aseguró en enero el representante de Etihad.