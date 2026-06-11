Orgull Crític se movilizará el 28 de junio para "acabar con todas las opresiones y lograr la liberación total"

La plataforma Orgull Crític Mallorca ha convocado su manifestación por el Día del Orgullo, que recorrerá las calles de Palma el próximo 28 de junio para "acabar con todas las opresiones y conseguir la liberación total".

La entidad ha llamado a movilizarse a todas las personas LGTBIQA+, disidentes de género y sexuales para "resistir contra la reacción, el retroceso de derechos y la amenaza fascista".

El lema de la manifestación será 'Sin permiso, revolución cuir' y partirá a las 18.30 horas desde plaza de España y finalizará en la plaza de las Columnas, donde se hará la lectura del manifiesto y habrá actuaciones de artistas locales LGTBIQA+.

El portavoz de Orgull Crític Mallorca, Ju, ha indicado que la opresión del colectivo "no es un aislado" y no es "ajena" al resto de opresiones que sufre el pueblo trabajador, por lo que ha considerado que desvincular esta lucha de la lucha antiimperialista es "un error de análisis y de estrategia".

Como ejemplo ha puesto la opresión de las personas LGBTIQA+ en Palestina que provendría del dominio colonial británico, que "exportó no solo un modelo de producción, sino un tipo de moral", que sería la "heteronormatividad al imponer su código penal donde se castigaba la homosexualidad".

"No se puede obviar que Estados Unidos, el país imperialista que ahora arrasa con los pueblos del mundo, asesina a personas trans mediante grupos paramilitares. Tampoco se puede olvidar que el propio Gobierno de España, supuestamente progresista, mantiene una Ley de Extranjería que expulsa y ahoga a las personas migrantes, que afecta especialmente a las mujeres y a personas cuir, que son las más violentadas", ha apuntado.

Asimismo, han señalado que el mismo sistema que "no hace nada" contra los discursos de odio que repercuten en "violencia contra las personas del colectivo", envía a policías a "espiar a los movimientos sociales" y estos son "los mismos que detienen a activistas antifascistas o golpean a profesoras que luchan por un mejor sistema público".

En ese sentido, ha argumentado que la clase trabajadora, las sindicalistas, las personas migrantes, cuir y que sufre cualquier tipo de opresión tiene "un mismo enemigo, que es el capitalismo y sus ejecutores".

Por otra parte, Jan dedicado parte de su crítica a lo que han denominado como "capitalismo rosa" que no solo se manifestaría con la "capitalización de la protesta o la identidad cuir", sino con la "institucionalización".

Actualmente, ha puntualizado que, en el Estado Español, hay asociaciones e instituciones destinadas a la atención de las personas LGBTIQ+. Desde Orgull Crític se han mostrado a favor de la existencia de herramientas de asistencia para las personas del colectivo pero han sostenido que estas instituciones "son mantenidas por el Estado para mitigar los efectos más virulentos de la opresión y no son una herramienta de organización popular amplia".

"Institucionalizar a los colectivos, depender de subvenciones, es las migas que estén dispuestos a dar y esto limita la capacidad de acción. La lucha quedará reducida a cuántos centímetros estará dispuesto el Estado a soltar la correa", han señalado.

Preguntados por el conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Palma y Ben Amics por la celebracion de la 'revetla' del Día del Orgullo, han expresado su condena la "deriva" del Consistorio al "comprar el marco ideológico de Vox, la ultraderecha y el fascismo para retroceder en la defensa de los derechos LGTBIQA+ y todas las libertades individuales". Aún así, han remarcado que su lucha es una revolución para la "ruptura con el Estado y las instituciones burguesas".