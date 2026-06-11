La gratuidad del bus de Palma provoca un agujero económico de 40 millones de euros
La EMT pide un préstamo de 70 millones para cubrir ese desfase y para pagar los nuevos buses eléctricos
Cort responsabiliza a la tardanza del Gobierno en transferir las ayudas para compensar la bonificación del transporte
La gratuidad de la EMT de Palma ha abierto un desfase de tesorería de hasta 40 millones de euros en la empresa municipal, según ha informado el Ayuntamiento, que este jueves ha aprobado iniciar la contratación de una o varias pólizas de crédito por un máximo de 70 millones para cubrir ese agujero y financiar además la llegada de nuevos autobuses eléctricos.
Del total de la operación, 40 millones se destinarán a compensar el retraso en el cobro de las ayudas estatales vinculadas a la bonificación del transporte público, mientras que los otros 30 millones servirán como financiación puente para completar la electrificación de la flota hasta que se hagan efectivas las subvenciones ya concedidas.
El teniente de alcalde de Movilidad y presidente de la EMT, Toni Deudero, ha cargado contra el Gobierno central y le ha reclamado que transfiera "de manera urgente" los más de 40 millones pendientes de los ejercicios 2025 y 2026. Según ha detallado, siguen sin abonarse 10,745 millones correspondientes a 2025 y otros 30,7 millones previstos para 2026, pese a que ya ha transcurrido medio año.
El Ayuntamiento sostiene además que la diferencia entre la subvención recibida y el ingreso teórico por viajeros ha generado una falta de ingreso acumulada de 24,49 millones de euros entre 2023 y 2025. Esa presión financiera ha ido obligando a la EMT a aumentar progresivamente su necesidad de financiación: de una póliza de 15 millones en 2024 se pasó a otra de 20 millones en 2025, hasta alcanzar ahora un techo de 40 millones para sostener el transporte bonificado.
A ese desfase se suma el coste financiero. La EMT cifra en 128.131 euros los intereses asociados a 2024 y en 224.932 euros los de 2025. Para 2026 calcula otros 560.000 euros adicionales, de forma que la factura total por los retrasos estatales roza ya el millón de euros. "Los intereses derivados de los retrasos en las aportaciones estatales para financiar la gratuidad del transporte público rozan ya el millón de euro", ha afirmado Deudero.
En este contexto, el concejal ha indicado que Cort pactará una posición conjunta con el Govern en caso de que el Gobierno central prorrogue la gratuidad en 2027. "Habrá que ver qué hace el Gobierno central. Es algo que tendremos que ver en conjunto con el Consorci de Transports de Mallorca porque estamos con una integración tarifaria e iremos de la mano. De momento el grueso de la gratuidad lo está pagando el Govern balear y el Ayuntamiento de Palma. Y nos provoca una falta de flujo de caja que nos obliga a ir al libre mercado a pedir pólizas de crédito", ha manifestado Deudero.
Compra de buses eléctricos
La segunda gran pata del préstamo tiene que ver con la renovación de la flota. La EMT ya ha adjudicado 57 nuevos autobuses eléctricos, de los que 23 vehículos de 12 metros ya se han incorporado y otros 34 articulados de 18 metros deben llegar antes de agosto. Esa compra cuenta con 32 millones en subvenciones ya concedidas —20 de fondos europeos y 12 del ITS—, pero la normativa obliga a pagar antes los vehículos, ponerlos en servicio y justificar la inversión para poder cobrar esas ayudas.
La operación, que se tramitará mediante licitación pública, ha salido adelante en el consejo de administración de la EMT con los votos del PP y Vox, la abstención de MÉS per Palma y PSIB-PSOE, y la ausencia de Unidas Podemos.
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