El Ayuntamiento de Palma mantiene que eliminará el conflictivo carril bici de Blanquerna este año

La eliminación del conflictivo carril bici de la calle Blanquerna se ejecutará este 2026, pero el Ayuntamiento de Palma no se compromete a poner una fecha. El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha asegurado este jueves que la decisión está tomada y que el objetivo del equipo de gobierno es que a lo largo de este año ese trazado desaparezca definitivamente y se ejecute un recorrido alternativo por la calle 31 de Desembre.

"Hay una decisión tomada para eliminar el carril bici de Blanquerna", ha afirmado Deudero, que ha precisado que ahora mismo el Consistorio trabaja en la fase técnica previa a la obra, definir el trazado alternativo y disponer de la partida económica que permita ejecutar la actuación.

El concejal ha añadido que existen además varias cuestiones pendientes de resolver antes de acometer la supresión del carril actual. Entre ellas ha citado problemas técnicos vinculados a la ubicación de los contenedores de basura, el arbolado y otros aspectos relacionados con la movilidad en el entorno.

Pese a esas cautelas, Deudero ha querido dejar clara la voluntad política del equipo de gobierno. "El deseo del equipo de gobierno es que este año 2026 ya no haya carril bici en Blanquerna", ha señalado.

Supresión de aparcamientos en 31 de Desembre

La idea es trasladar el recorrido ciclista a la calle 31 de Desembre, tal y como ya avanzó el Ayuntamiento cuando presentó esta intervención. Ese nuevo trazado implicará la supresión de plazas de aparcamiento en el sentido de circulación hacia Avingudes desde la carretera de Valldemossa, aunque desde Cort se ha defendido que la pérdida de estacionamiento no será significativa.

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La reforma se justificó por la conflictividad del actual carril bici de Blanquerna, una vía peatonal donde su presencia ha sido considerada durante años un punto negro por los cruces con peatones, terrazas y vehículos en las intersecciones. El proyecto para eliminarlo ya está aprobado, pero la obra sigue atrapada en la fase de ajuste técnico y económico.