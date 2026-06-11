ARCA denuncia un derribo "irregular" y "peligroso" en Cas Coronel mientras avanza la destrucción de la villa

ARCA y la plataforma Salvem Cas Coronel han denunciado este jueves una "destrucción patrimonial irregular" de Cas Coronel, la villa singular de Son Serra-la Vileta, y han acusado a la empresa de ejecutar el derribo sin cumplir el proyecto aprobado y "poniendo en peligro la seguridad".

Según sostienen ambas entidades, los trabajos han continuado durante la mañana de este jueves con especial intensidad sobre la torre del edificio, uno de sus elementos más característicos. A su juicio, la actuación se ha hecho "de manera brutal", provocando caídas de material de forma peligrosa y dificultando cualquier manipulación selectiva de elementos, algo que consideran obligatorio en una demolición de estas características.

ARCA afirma además que el orden de los trabajos no se está ajustando al plan autorizado por el Ayuntamiento. La entidad recuerda que el proyecto aprobado establecía primero el desmontaje de forja, puertas, ventanas y marcos, después el de sanitarios y celosías y, a continuación, el de instalaciones de electricidad y fontanería, antes de pasar al derribo de cubierta, tabiquería y muros. "No ha habido ningún cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3", denuncia la asociación.

Los trabajos de demolición continúan este jueves. / ARCA

Para ARCA y la plataforma vecinal, ese incumplimiento responde a un objetivo claro: acelerar la destrucción del inmueble antes de que pueda prosperar la demanda ciudadana para protegerlo. Las entidades califican lo ocurrido como una actuación "falta de ética y muy peligrosa".

Un catálogo "lleno de agujeros"

Asimismo, hablan de "vergonzosa inacción" por parte de Patrimonio del Consell y consideran que el caso evidencia las carencias de un catálogo municipal "insuficiente y lleno de agujeros". La entidad recuerda que presentó un escrito al departamento insular el pasado 28 de mayo y lamenta que, pese a ello, no se haya producido ningún movimiento efectivo para frenar cautelarmente la licencia de demolición.

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El malestar crece también en el barrio, donde vecinos y entidades llevan días movilizados para intentar salvar una casa que consideran emblemática para la memoria de la zona. Para ARCA, lo que está ocurriendo en Cas Coronel demuestra "la lejanía de las instituciones del sentir de la gente de los barrios que aman su entorno".