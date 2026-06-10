Dos tercios de la población de Palma no tiene acceso a zonas verdes, según Amics de la Terra

Dos tercios de la población de Palma no tiene acceso a zonas verdes, según recoge Amics de la Terra en un informe en el que analiza el acceso a zonas verdes en diez ciudades españolas y su relación con la renta de la población.

El estudio '¿Cómo garantizar el derecho a la naturaleza?, análisis comparativo del acceso a zonas verdes en las ciudades según la renta de la población' recoge que en Palma, pese a tener parques de gran superficie, hay alrededor de 285.000 personas, dos tercios de la población, que no tienen "acceso suficiente" a zonas verdes de más de una hectárea.

Según indica la entidad, en los barrios de menor renta la superficie de zona verde por habitante es inferior a las zonas de más ingresos debido a la mayor densidad poblacional.

"Mientras el 80% de la población española vive en ciudades, no tenemos garantizado nuestro derecho a la naturaleza. La situación es preocupante principalmente para las personas más vulnerables, que son las que disponen de menos zonas verdes y a su vez las que tienen menos opciones de adaptarse al cambio climático", ha afirmado la responsable de Participación y Proyectos e Amics de la Terra Mallorca, Lucía Lami.

Además, al comparar las variables de acceso a áreas verdes y el nivel de renta se encuentran "grandes zonas con apenas verde" y con una población con dificultades para adaptarse a las olas de calor. Estas áreas son "zonas de acción prioritaria", espacios donde ven urgente renaturalizar no solo desde un punto de vista "ecológico" sino como una herramienta de bienestar y adaptación a las altas temperaturas para las personas con menos ingresos.

Para paliar esta situación, en Palma proponen intervenir principalmente en las zonas de Pere Garau y Son Canals, que responden a un tejido de ensanche, y Son Cladera, "que presenta una morfología mixta que combina bloque abierto con vivienda unifamiliar y otros usos no residenciales".

Según alegan, realizar una planificación integral, estructural y a diversas escalas es indispensable para que las propuestas no se limiten a ocupar vacíos urbanos, sino que configure un sistema ecológico conectado y funcional. Así, piden renaturalizar los espacios libres asociados a edificios públicos, establecer corredores verdes, y paseos arbolados continuos que conecten espacios verdes a través de recorridos.

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Por todo ello, la entidad insta a las instituciones a renaturalizar las ciudades con urgencia, prestando especial atención a las zonas de acción prioritaria, sin olvidar el componente social. "Reclamamos políticas de vivienda justas que eviten que reverdecer las ciudades pueda suponer la expulsión de las personas de sus casas debido a la especulación. A su vez demandamos la construcción de refugios climáticos comunitarios para que las vecinas y vecinos puedan decidir sobre sus barrios y que el verde sea también un lugar donde construir vidas dignas y plenas", ha añadido Lami.